Рідкісна мавпа-павук народила на висоті 15 метрів – малюк повис на гілці: приголомшливе відео

Високо в джунглях тропічного лісу на північному заході Еквадору в січні цього року захисники дикої природи стали свідками дивовижної події, яка ледь не закінчилася трагедією. Дослідники вперше в історії зняли відео, як народжує самка павукової мавпи – дитинчаті дивом вдалося вижити.

Річ у тім, що малюк в будь-яку секунду міг впасти з висоти. Його врятувала лише пуповина.

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Рідкісна мавпа-павук народила на висоті 15 метрів

Події розгорталися на висоті близько 15 метрів — знімальна група спостерігала, як у перші миті свого життя дитинча павукової мавпи небезпечно звисало над землею.

У перші миті життя дитинча мавпи ледь не впало з висоти 15 метрів / Фото Proyecto Washu

Фактично його утримувала лише пуповина, вчені побоювалися, що новонароджений може впасти й розбитися, але на щастя цього не сталося. Зоозахисники дали ім'я новонародженому самцеві – його назвали Анку.

За всі 10 років роботи в Еквадорі нам жодного разу не вдавалося спостерігати нічого подібного,

– каже захисник природи Феліпе Альфонсо-Кортес.

Зазначимо, що мавпи-павуки сьогодні перебувають під загрозою зникнення, а тому такі спостереження є надзвичайно рідкісними.

Що треба знати про цей вид?

Буроголова мавпа-павук входить до списку 25 найбільш уразливих приматів у світі – всі вони перебувають під загрозою зникнення. Звичний ареал проживання цього виду простягається від західної Панами до західного кордону Колумбії та північного заходу Еквадору. Однак, у всій Латинській Америці представники цього виду втрачають своє звичне середовище існування – основною причиною такої ситуації називають людську діяльність.

Дитинча врятувала лише пуповина / Фото Proyecto Washu

Завдяки новим кадрам, знятим вченими, дослідникам тепер відомо, що мавпам-павукам необхідно тихе місце високо на деревах, щоб вижити. Зоозахисники також вважають, що основною причиною вимирання цього виду є вирубка лісів і великі плантації для вирощування таких культур, як пальмова олія. Але, існує й низка інших чинників:

велика середня тривалість життя приматів,

тривалий період вигодовування та виховання дитинчат також негативно впливають на виживання виду.

Відомо, що самці буроголової мавпи-павука (Ateles fusciciceps), як правило, потрібно понад 7 місяців до пологів, а також близько 4 років після пологів, щоб вигодувати та виховати дитинча. Під час цього періоду часу самка навряд чи ще раз завагітніє, а це призводить до зниження чисельності популяції.

Як проходили пологи: дивіться відео

За словами Альфонсо-Кортеса, середня тривалість цього виду становить 15 – 20 років. Однак, народження цього малюка стало певною несподіванкою для команди, оскільки його матері Араві, за підрахунками, уже не менше 25 років. Команда також зазначає, що це перше дитинча, народжене Араві за останні 8 років.

Автори дослідження зазначають, що народження цього малюка дає надію на виживання цілого виду з низки причин: по-перше, народження нового малюка розширює популяцію, по-друге, вік Араві свідчить про те, що мавпи-павуки можуть жити довше і, ймовірно, здатні розмножуватися навіть у найпізнішому віці.