Британці витрачають 2 місяці на прибирання за собакою: цікаве дослідження від науковців
Джерело:The Sun
Середньостатистичний британець проводить 2 місяці за прибиранням після собаки. Проте це відбувається сумарно протягом усього життя улюбленця. Про відповідні результати повідомили дослідники.
Задля отримання результатів дослідники у Великій Британії опитали понад 2 тисячі власників собак.
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Майже половина з них зазначила, що, коли запрошують гостей додому, переймаються через запах чи безлад, який може зробити домашній улюбленець.
Прибирання за домашніми улюбленцями / Фото Getty Images
Як результат, в середньому щороку вони витрачають цілих 5 днів на прибирання, яке потрібне після безладу, що робить домашній улюбленець. Включно зі збиранням іграшок, використання порохотягу чи розпилення освіжувача повітря.
"Якщо в середньому собака проживає від 10 до 12 років, це виходить, що прибирання займає 1560 годин протягом усього життя – або повних 65 днів", – повідомили дослідники.
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