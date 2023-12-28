На опублікованій в мережі фотографії з місця події видно, що купа бездиханних фазанів лежить поруч із лісом. Поліція просить жителів надати будь-яку цінну інформацію, яка могла б пролити світло на інцидент.

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У Британії знайшли понад 100 мертвих фазанів на узбіччі дороги

Знахідку було зроблено біля невеликої дороги в районі Дафен міста Лланеллі, західний Уельс.

Співробітники поліції Дайфед-Поуїс вважають, що птахи, найімовірніше, були залишені там приблизно 13 або 14 грудня, тобто за два тижні до того, як була зроблена знахідка. Наразі поліцейські розслідують цей інцидент і просять повідомити інформацію, яка може допомогти їм знайти злочинця або злочинців.

Перед Різдвом у Британії виявили купу мертвих фазанів / Фото Media Wales

У Великій Британії відстріл фазанів законодавчо дозволений у відкритий сезон, який триває з жовтня по лютий. Однак, виявилося, що викидання трупів птахів суперечить встановленим правилам, викладеним у Кодексі належної практики стрільби.

Співробітники поліції повідомили, що викид такої кількості птахів у сільській місцевості в Лланеллі був абсолютно незаконним.

Популяція диких фазанів у Великій Британії досягає піка в 50 мільйонів особин після випуску молодих птахів наприкінці літа. Однак, оскільки сезон розмноження починається в травні, їх чисельність скорочується.

Новий мегаполіс може стати "смертельною пасткою" для птахів

В Саудівській Аравії почали реалізацію проєкту мегаполіса "Лінія" (The Line). Дзеркальне місто може виявитися "смертельною пасткою" для птахів.

Річ у тім, що в його межах на північному заході країни буде зведено дзеркальну споруду довжиною 100 миль (майже 161 кілометр). Зараз експерти почали попереджати про можливу небезпеку для навколишнього середовища, особливо для пернатих.