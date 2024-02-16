Заради жаб: дорогу біля міста перекрили на 6 тижнів, щоб амфібії перейшли її

У Великій Британії одну з доріг поруч із містом Бат закрили для водіїв на 6 тижнів. Таке рішення потрібне для того, щоб допомогти місцевим амфібіям дістатися до місць їхнього розмноження.

Гелен Гоббс, експерт з амфібій, заявила, що 20 тонн земноводних щорічно гине на дорогах. Жаби зазвичай вирушають у небезпечну подорож після настання сутінків у лютому – березні.

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Дорогу перекрили на 6 тижнів, щоб жаби її перейшли

Траса Charlcombe Lane тимчасово перекрита до 25 березня, щоб полегшити міграцію жаб і тритонів до їхніх "місць розмноження". Це щорічне перекриття, яке діє з 2003 року, є результатом спільних зусиль міської ради міста Бат і Північно-Східного Сомерсета та місцевої влади.

Група з порятунку амфібій із села Чарлкомб патрулюватиме територію, щоб допомогти тваринам безпечно здійснити їхні подорожі.

Дорогу перекрили на 6 тижнів, щоб жаби могли її перейти / Фото Somerset Live

Очікується, що приблизно 2 500 амфібій перетнуть дорогу, щоб дістатися до озера для спарювання та розмноження. Ця щорічна міграція, що зазвичай починається після настання темряви у лютому та березні, створює ризики для цих земноводних, оскільки вони пересуваються небезпечною трасою.

Поруч із селом Чарлкомб вони часто опиняються в пастці через високі кам'яні стіни, тому щовечора добровольці патрулюють місцевість, щоб перемістити земноводних у безпечне місце і дати їм можливість продовжити свій шлях.

Щороку на дорогах гине близько 20 тонн амфібій, тож наша група прагне зробити все можливе, щоб популяції жаб і тритонів вижили,

— розповіла Гелен Гоббс.

До слова, ще одну дорогу в Лінкольнширі також щорічно закривають, щоб допомогти амфібіям дістатися до місця призначення. В один із днів 2013 року на ній було знайдено мертвими понад 40 пар жаб.

Дорогу перекрили на 6 тижнів, щоб жаби її перейшли / Фото Unsplash

Фонд Wildlife Trust Fund пояснив, що звичайні жаби трапляються по всій Великій Британії й вони відомі своїми масовими міграціями до своїх гніздових водойм у перші теплі, вологі вечори року.

Німеччина витратила 465 000 євро на будівництво тунелів для жаб

У німецькому Гамбурзі збудували чотири тунелі для жаб і тритонів. На це партія "Зелених" виділила 465 тисяч євро. Все для того, щоб захистити амфібій від автомобілів. Втім, платникам податків таке рішення не дуже до вподоби.

У 2021 році зоозахисники нарахували в Гамбурзі всього 616 жаб, хоча ще у 2018-му популяція земноводних була майже вдвічі більшою. Раніше для охорони амфібій виставляли загородження, але цього виявилось замало. Тому Німеччина прийняла рішення про будівництво тунелів для жаб. На це країна витратила 465 000 євро.