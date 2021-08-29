Британець відмовлявся евакуюватися з Кабула без 200 тварин зі свого притулка

Колишній військовий британських ВМС Пен Фартинг декілька років тому організував у Кабулі притулок для тварин. Коли таліби захопили владу, він навідріз відмовився лишати Афганістан без своїх улюбленців.

Уряд Великої Британії спершу пропонував Пену Фартінгу евакуюватися першочергово як громадянину цієї держави. Та після розголосу у соцмережах і ЗМІ, влада погодилася транспортувати й інших співробітників притулку і, звісно ж, тварин.

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Британія евакуює притулок для тварин

Зоозахисник і організатор притулку Пол на прізвисько "Пен" Фартінг повинен був полетіти з тваринами на приватному вантажному літаку 27 серпня. За тиждень до того у соцмережах розгорнули інформаційну кампанію щодо порятунку тварин "Ноїв ковчег".

Спочатку місію схвалили в міністерстві закордонних справ Великої Британії. Втім, після терактів в аеропорту Кабула 26 серпня, плани змінили.

Вранці 26 серпня Фартінг заявив про складнощі з допуском на територію аеропорту, у якого він простояв 10 годин. Він повідомляв про значні складнощі через те, що працівники його притулку були громадянами Афганістану.



Працівники притулку Nowzad не могли евакуюватися усі разом / Фото АР

Зрештою Міністерство оборони повідомило, що Пола Фартінга, його співробітників та тварин евакуюють Збройні сили Великобританії.

За інформацією пресслужби британського Міноборони засновник притулку, його співробітники та підопічні тварини отримали допомогу військових сил Об'єднаного Королівства та очікують на евакуацію в аеропорту Кабула. Вилетіти з ними мають 140 собак і 60 котів.

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"Пес, який змінив мій погляд на світ"

Притулок для тварин "Новзад" в Кабулі існує з 2007 року.

Фартинг створив його, щоб возз'єднати солдат з тваринами, яких вони врятували на фронті.



Притулок у Кабулі діяв з середини 2000-их років / Фото з твітеру Пена Фартінга

До того він був морським піхотинцем і служив в Афганістані за контрактом.

Пен дійшов висновку, що допомоги в Афганістані потребують не лише люди, а й велика кількість тварин.

Пізніше Фартинг написав книжки про свого собаку "Пес, який змінив мій погляд на світ. Пригоди та щаслива доля пса Наузада" та "Собаки, яких ми врятували. Немає місця кращого, ніж дім".

Його Фонд допомоги афганським собакам та кішкам існував на пожертви благодійників.