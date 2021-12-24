Брати від різних мам: як кошенята об'єдналися, щоб вижити – зворушливі фото та відео

Цих милих кошенят врятували з вулиць Сан-Франциско. Вони потрапили до притулку та навіть не мріяли зустріти одне одного.

Кумедних малюків назвали Кориця і Кардамон. Вони так прив'язалися один до одного, що їм довелося шукати спільний дім разом.

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Кошенята увесь час обіймаються

Першим до притулку потрапив руденький котик, якого назвали Кориця. Спершу він був переляканим і самотнім, до того ж голова малюка була сильно нахилена.



Кошенята проводили разом увесь час / Фото з інстаграму @kangaroothekitty

Коли в Службу охорони тварин привезли смугастого малюка, там вже знали, де знайти йому товариша. Новачок Кардамон та Кориця одразу почали обійматися. Працівники притулку були вражені – адже зазвичай так обіймаються тільки кошенята, які народилися від однієї мами.



Малюки знайшли один одного / Фото з інстаграму @kangaroothekitty

Кориця одужала

Кошеняті допомогла дружба, відсутність стресів, а також масажі та розтяжка. Після цього кошенятам почали шукати новий дім – звісно, разом.



Кориця з прийомним татом / Фото з інстаграму @kangaroothekitty

Щоб улюбленці залишалися здоровими сьогодні й завтра, їм потрібно забезпечити 100% поживних речовин. Purina® робить продукти, які подобаються котам, водночас забезпечуючи харчування, яке сприяє їхньому здоров'ю та благополуччю.

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Малюкам пощастило, адже їх забрали у люблячу родину. А вони віддячують тим, що увесь час муркають та залізають на плечі своїх людей, щоб подивитися на все з висоти.

Я знаходжу їх у себе на грудях щоранку, і вони муркочуть,

– розповідає Джойс, прийомна мама котиків.

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