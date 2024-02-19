Пройшовся мов ураган: пухнастий гість нахабно увірвався в дім жінки і за вечір зруйнував його

Шарлотта Глейзер з Британії пережила справжній шок, коли повернулася додому у День святого Валентина. Її чекав повністю розгромлений будинок.

Головним героєм цією історії є звичайнісінький борсук. Про курйозний випадок, розповідаємо далі.

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Борсук заліз у будинок британки

Глейзер повернулася додому о 18:00 разом з подругою та донькою і побачила жахливу картину. Будинок був у безладі, з розбитим склом, подряпинами та потрощеними меблями, розкиданими по всій кімнаті. Спальня, зокрема, зазнала найбільших руйнувань, нагадуючи "бійню".

Спершу не могла зрозуміти, що це за тварина і звідки вона тут узялася. Я була абсолютно вражена,

– зізналася Шарлотта.

Несподівано з'ясувалося, що руйнування в будинку були спричинені борсуком, який шукав притулку та їжі. Тварина сховалася під ліжком у спальні і робила відчайдушні спроби захиститися.

Борсук пройшовся мов ураган по всьому будинку / Фото Solent News & Photo Agency

Волонтер з благодійної організації Badger Trust прийшов на допомогу потерпілій після 45 хвилин марних спроб додзвонитися до поліції. Він успішно спіймав борсука, провів ретельний огляд на наявність травм, а потім випустив його назад у природне середовище існування в лісі.

Для мене це був справжній сюрприз на День закоханих – повернутися додому і знайти там борсука. Такого я точно не очікувала,

– додає британка.

Жінка вирішила написати про цей незвичайний випадок ілюстровану дитячу книжку. Весь прибуток вона планує передати на захист борсуків та інших диких тварин.

Спальня жінки, в якій побував борсук / Фото Solent News & Photo Agency

За словами експертів, вторгнення тварин, які шукають їжу або притулок, є поширеним явищем. Ці вторгнення часто пояснюються тим, що тварини шукають притулку від суворих погодних умов або хижаків.

Як каже біолог Джеймс Морган, борсуки активні вночі, тому люди рідко їх бачать. Але іноді цим тваринам доводиться заходити на територію житла в пошуках харчів, особливо взимку. У таких випадках варто зберігати спокій і викликати фахівців, які допоможуть повернути звіра до його природного середовища.

В США величезний ведмідь проник в дім і з'їв лазанью

Раніше у США були зняті кумедні кадри за участі клишоногого – тварина вдерлася в дім. Записи показують, як ведмідь неквапливо прогулюється коридорами будинку, перш ніж зайти на кухню. Потім відеозапис перемикається на іншу камеру, розташовану над холодильником, яка миттєво приковує увагу звіра. Неймовірно, але він без проблем відкрив ящик морозильної камери, а потім засунув туди свою морду, щоб обнюхати вміст.

Виявивши надзвичайну винахідливість, ведмідь успішно дістав заморожену лазанью з холодильника, а потім без зусиль втік через відкрите вікно.