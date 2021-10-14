Білий з червоними очима: фото унікального малюка-стрибуна опублікував американський зоопарк
Джерело:Daily Paws
Рідкісний валабі-альбінос мешкає у зоопарку в Канзасі. Дізнайтеся, як виглядає унікальна тваринка.
Зараз у зоопарку Sunset мешкає 2 дитинчати валабі. Одна із них має звичайне забарвлення, а друга – альбінос. Альбіносів легко відрізнити від просто білих тварин за червоними очима. Тваринки-альбіноси не мають пігменту й в очах, тому їх забарвлюють кровоносні судини.
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Малюк валабі
Валабі-альбінос на прізвисько Бруні нещодавно вийшов із сумки своєї мами й вже позує для інстаграму. Зазвичай звірі-альбіноси мають проблеми зі здоров'ям, але Бруно почувається добре.
Не знають, хлопчик чи дівчинка
Працівники зоопарку вважають, що Бруні народився приблизно 10 місяців тому, в грудні 2020 року. Але покинув мамину сумку малюк валабі тільки зараз.
Поки невідомо, якої статі маленький валабі. Необхідно зачекати, щоб дитинча трохи підросло.
Валабісумчасті ссавці родини кенгурових. Зазвичай валабі мають менші розміри тіла, ніж кенгуру. Валабі мають сіро-руде забарвлення.
Джерело: Вікіпедія
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Другий малюк – звичайного кольору
Інший маленький валабі, який народився трохи раніше за Бруні, отримав прізвисько Арло. Він має стандартне для валабі забарвлення – сіро-коричневе.
У зоопарку ніколи не було 2 маленьких валабі разом, тому всім дуже цікаво спостерігати, як вони граються. Окрім малюків, у Sunset мешкають 3 дорослих валабі.