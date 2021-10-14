Білий з червоними очима: фото унікального малюка-стрибуна опублікував американський зоопарк

Рідкісний валабі-альбінос мешкає у зоопарку в Канзасі. Дізнайтеся, як виглядає унікальна тваринка.

Зараз у зоопарку Sunset мешкає 2 дитинчати валабі. Одна із них має звичайне забарвлення, а друга – альбінос. Альбіносів легко відрізнити від просто білих тварин за червоними очима. Тваринки-альбіноси не мають пігменту й в очах, тому їх забарвлюють кровоносні судини.

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Малюк валабі

Валабі-альбінос на прізвисько Бруні нещодавно вийшов із сумки своєї мами й вже позує для інстаграму. Зазвичай звірі-альбіноси мають проблеми зі здоров'ям, але Бруно почувається добре.

Маленький валабі-альбінос / Фото з інстаграму Sunset zoo

Не знають, хлопчик чи дівчинка

Працівники зоопарку вважають, що Бруні народився приблизно 10 місяців тому, в грудні 2020 року. Але покинув мамину сумку малюк валабі тільки зараз.

Поки невідомо, якої статі маленький валабі. Необхідно зачекати, щоб дитинча трохи підросло.

Валабі сумчасті ссавці родини кенгурових. Зазвичай валабі мають менші розміри тіла, ніж кенгуру. Валабі мають сіро-руде забарвлення.

Джерело: сумчасті ссавці родини кенгурових. Зазвичай валабі мають менші розміри тіла, ніж кенгуру. Валабі мають сіро-руде забарвлення.Джерело: Вікіпедія