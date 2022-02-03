Безпритульні котики врятували заклад від закриття: що зробили чотирилапі

У Японії Наокі Тераока ледь не втратив свій ресторанний бізнес через фінансові труднощі. Проте допомогли його врятувати безпритульні коти.

У 2018 році в Осаці Наокі Тераока відкрив маленький заклад, який назвав "Diorama". Його особливістю були маленькі макети залізниці з мініатюрними поїздами, мостами, станціями та навіть крихітними працівниками.

Цікаво Котик любить усе "пробувати на зуб": відео кумедного хобі чотирилапого

Заклад став популярним, проте у 2020 році через пандемію COVID-19, він опинився на межі закриття. Врятували чоловіка та його бізнес – безпритульні коти.

Дивіться фото котиків із закладу:

Коли чотирилапа вирішила зайти до "Diorama", японець не проганяв її, а нагодував та дозволив погратися з моделями потягів. Кішка почала повертатися до закладу та приводити із собою інших чотирилапих.

Дивіться відео: як котики поводяться в "Diorama"

Тоді Наокі захотів фотографувати кумедних тварин та публікувати фото у соціальних мережах. Це привернуло увагу людей, які спеціально приходили в заклад, аби подивитися на пухнастих бешкетників.

Читайте також Шорсткий язик у котів: які основні функції виконує

Відвідувачі були в захваті від котів, які гралися з фігурками та були лагідними з людьми. Усе це зробило заклад Наокі Тераока популярним та допомогло уникнути закриття.

У Вінниці живе розумний пелікан Патрік: дивіться відео