Без дощику та скляних прикрас: дієві методи вберегти новорічну ялинку від кота

Коти – дуже активні та допитливі тварини. Тому поява в домі новорічної ялинки точно сподобається пухнастикам. Завдання власника – зробити дерево безпечним для кота.

Грудень – той місяць, коли між котиками та новорічними ялинками починається справжня війна. Пухнастики обожнюють досліджувати новий предмет, сповнений цікавих іграшок та мерехтливих вогників. Дізнайтеся, як зробити ялинку безпечною для кота.

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Обрати живу чи штучну

Якщо обираєте живу ялинку, не лінуйтеся увесь час пилососити голки. Вони можуть поранити лапки тварини. А надто допитливі коти можуть навіть з'їсти голки.



Котик може з'їсти голки з живої ялинки / Фото Unsplash

Саме тому важливо дбати, щоб на підлозі не лежали голки, які опадатимуть щодня.

Штучні дерева менш привабливі для кота, до того ж не втрачають голочки. Але це зовсім не значить, що ваш улюбленець не буде цікавитися таким привабливим і таємничим предметом.

Якою має бути ялинка

Щоб улюбленці залишалися здоровими сьогодні й завтра, їм потрібно забезпечити 100% поживних речовин.водночас забезпечуючи харчування, яке сприяє їхньому здоров'ю та благополуччю.



Краще обирати міцне дерево та встановити його на важку підставку / Фото Unsplash

Найкраще – обирати таке дерево, яке ви зможете додатково прикріпити до стіни або стелі. Подбайте про надійну важку підставку, що витримає вагу дерева. Легкі підставки під ялинки не підходять: їх дуже просто перевернути.

Подбайте про огорожу

Якщо ваш кіт занадто активний, встановіть огорожу довкола ялинки. Або обмежте вхід до кімнати, де встановлене новорічне дерево.

Іграшки на ялинку

Якщо ви власник гіперактивного кота – забудьте про скляні або керамічні іграшки. На вашій ялинці мають бути прикраси, що не б'ються – пластикові, м'які іграшки, плетені з лози тощо. На щастя, зараз у магазинах є безліч красивих варіантів.

Деякі власники вішають іграшки тільки на верхні гілки, а нижні залишають пустими. Так є більше шансів, що кіт втратить інтерес і не буде звертати увагу на ялинку.



Для безпеки кота ліпше відмовитися від скляних іграшок та дощику / Фото Unsplash

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Дощик та гірлянди

Ці прикраси можуть бути справді небезпечними. Непоодинокі випадки, коли коти з'їдали дощик з ялинки.

Тому від цього варіанту декору краще відмовитися зовсім.

А гірлянди краще чіпляти тільки на верхні гілки ялинки. Так улюбленець матиме менше можливостей спробувати їх на зуб. Пам'ятайте, що електричний струм може бути смертельно небезпечним.

Заховайте гірлянди якомога глибше у гілки дерева. Це також знизить шанси котика дістатися прикрас.

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Поставте біля ялинки миску з цитрусами або зробіть прикраси з кірок апельсинів та лимонів. Цей запах відлякує котів – тому вони можуть втратити інтерес до ялинки.