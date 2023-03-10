У Колумбії вирішили позбутися "кокаїнових бегемотів" Ескобара: у який спосіб їх "ліквідують"

Ці 70 бегемотів – нащадки чотирьох, незаконно імпортованих з Африки покійним наркобароном у 1980-х роках – до Індії та Мексики в рамках плану контролю над їх популяцією. Він поселив їх в приватному зоопарку на своєму розкішному ранчо Hacienda Napoles.

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Після ліквідації Ескобара в 1993 році маєток націоналізувала влада Колумбії, а більшість мешканців звіринця розселили по зоопарках країни. Ось тільки гіпопотамів, прозваних "кокаїновими бегемотами", адже вони були куплені саме на гроші від продажу цього наркотику, не чіпали, тому що зловити і переселити 3-тонних тварин було непросто.

В результаті ті розбрелися по околицях покинутого маєтку і незабаром досить швидко розплодилися, адже для цього у них були ідеальні природні умови – відмінний клімат і ніяких природних ворогів, що загрожують їхньому життю.

За оцінками природоохоронних органів, зараз в районі провінції Антіокія мешкає близько 130 бегемотів, а їхня популяція може досягти 400 через вісім років.

Вчені попереджають, що бегемоти не мають природного хижака в Колумбії і є потенційною проблемою для біорізноманіття, оскільки їхні фекалії змінюють склад річок і можуть вплинути на середовище проживання ламантинів і капібар. Минулого року уряд Колумбії оголосив їх токсичним інвазивним видом.

Який план?