Його там не мало бути: в Атлантичному океані знайдено гіганта, якого 200 років вважали вимерлим

Вчені помітили біля берегів Нової Англії сірого кита. Це стало рідкісним явищем для виду, який протягом століть вимирав у водах Атлантичного океану, поки не зник повністю.

Морський гігант був помічений групою дослідників з Акваріума Нової Англії. Згідно з усім, що відомо науці, його там бути не повинно було.

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В Атлантичному океані знайшли сірого кита

За словами наукової співробітниці акваріума Орли О'Браєн, яка першою помітила кита, вони з колегами просто не повірили своїм очам — це здавалося "божевіллям". Кит був помічений за 48 кілометрів на південь від Нантакета (Массачусетс). Дослідниці вдалося сфотографувати кита, а потім його зображення показали фахівчині Кейт Леммле, яка підтвердила, що на фото дійсно сірий кит.

Дані Акваріуму Нової Англії свідчать про те, що сірих китів легко виявити через відсутність спинного плавця, а також плямистої сіро-білої шкіри.

Сірого кита помітили в Атлантиці, хоча його там бути не повинно / Фото New England Aquarium

Представники цього виду є звичним явищем для Тихого океану, проте в Атлантичному океані цей вид локально вимер – тут сірих китів востаннє спостерігали ще у 18 столітті.

Що сталося?

Усе змінилося в останні 15 років: учені заявляють, що за цей час було зареєстровано 5 спостережень сірих китів у водах Атлантики та Середземного моря. Передбачається, що причини міграції китів пов'язані зі змінами клімату.

Підвищення глобальної середньої температури призвело до того, що Північно-Західний прохід, що з'єднує Тихий і Атлантичний океани через арктичні води, влітку був вільний від льоду. У результаті сірі кити змогли подорожувати між океанами більш вільно, ніж у попередні століття.

Спостереження сірих китів в Атлантичному океані стало ще одним нагадуванням про те, що морські види надзвичайно швидко реагують на зміну клімату, якщо у них є така можливість,

– каже О'Браєн.

Передбачається, що кит міг перебувати у водах Атлантики протягом кількох місяців, оскільки ще в грудні його помітили біля узбережжя Флориди. Серед інших нещодавніх незвичайних спостережень сірих китів – один біля берегів Намібії у 2015 році. За чотири роки до цього ще один був помічений біля берегів Ізраїлю.

Тоді професорка біології Каліфорнійського державного університету Ліз Альтер заявила, що кити, ймовірно, з'являтимуться в Атлантиці. Проте, не варто очікувати, що найближчим часом в Атлантичному океані з'явиться постійна популяція сірих китів.

Що п'ють дельфіни та кити, якщо навколо солона вода?

Чи замислювалися ви над питанням, як дельфіни та інші морські ссавці добувають прісну воду, якщо вони все життя перебувають у солоному середовищі. У них немає о пріснювального апарату, як у зябрах морських риб, а нирки не здатні розчинити осадовий мінерал.

З дельфінами та китами природа зіграла злий жарт. Здавалося б, вони оточені водою, але вживання солоної води, навпаки, призведе до зневоднення та загибелі. Тож, що п'ють ці морські ссавці?