Антидепресанти у воді роблять з риб зомбі – так кажуть вчені

Раніше науковці думали, що риби поступово звикнуть до фармацевтичного забруднення води. Але експерименти показали, що ефект зомбі зберігається протягом поколінь.

Риби-зомбі, які живуть у забрудненій воді, втрачають свою індивідуальність. Це довели експерименти австралійських вчених.

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Експеримент проводили на рибах гупі / Фото Zooclub

Флуоксетацин – речовина, що міститься у поширеному препараті "Прозак". Він потрапляє у природні водойми після відвідування людьми туалету.

Науковці піймали 3600 рибок гупі й розділили їх на три групи. Перша група жила у чистій прісній воді. Друга група жила в акваріумі з таким вмістом флуоксетацину, що зазвичай є у водоймах.

Третю групу помістили в акваріум, у якому концентрація антидепресантів була більшою. Така зазвичай буває біля стоків очисних споруд.



Риби, що живуть у забрудненій воді, втрачають індивідуальність / Фото Tetra

Вчені спостерігали за рибами 2 роки. За цей час виросло 6 поколінь гупі. Ті риби, які мешкали у чистій воді, виростали різними. Серед них були активні й ліниві, апатичні та спритні.

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А от риби із забруднених акваріумів були схожими на зомбі: вони втрачали індивідуальність і почуття реальності. Чим більшою була концентрація антидепресантів – тим більш апатичними ставали риби.