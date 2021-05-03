Аномально великі собаки: 5 гігантів, що вражають своїми розмірами – фото

Ці собаки виросли набагато більшими за стандартних представників своїх порід. Їх розміри не залишають нікого байдужим.

За такі розміри песикам доводиться платити. Зазвичай у них дуже коротка тривалість життя – серце тварини не справляється з великим навантаженням. Також великі собаки можуть мати проблеми з кістками та суглобами.

Читайте У Білому домі житиме киця: вперше за 12 років

Дог Джордж



Дог Джордж важив понад 100 кілограмів / Фото informationng.com

Цей пес став одним із найбільших на світі. Його зріст складав 110 сантиметрів, а вага – 111 кілограмів. Коли гігант ставав на задні лапи, він досягав висоти 2,2 метра. Пес прожив 7 років та помер у 2013-му році. Він був справжньою зіркою і брав участь у різноманітних телешоу.

Дог Зевс



Дог Зевс має вражаючий зріст / Фото rock-cafe.info

Зріст Зевса – 1,12 метра, а вага – понад 70 кілограмів. Висота собаки на задніх лапах – 2,24 метра.

Дог Фредді

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®



Дог Фредді / Фото Matt Writtle / Barcroft Media

Вага Фредді 92 кілограми, а висота на задніх лапах – 2,28 метра.

Утримання Фредді коштувало власниці



Утримання такого собаки обходиться чимало / Фото rock-cafe.info

Англійський мастиф Зорба



Мастиф Зорба / Фото rock-cafe.info

Пес вагою 140 кілограмів та зростом 94 сантиметри потрапив до Книги рекордів Гіннеса.

Незвично Стажери з Гоґвортсу: Південь Австралії заполонили тисячі папуг

Пітбуль Халк



Халк важить 80 кілограмів / Фото Barcroft Media

Цей пес удвічі більший за звичайного представника породи. Його визнали найбільшим пітбулем на світі. Вага собаки – 80 кілограмів.