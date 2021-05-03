Аномально великі собаки: 5 гігантів, що вражають своїми розмірами – фото

Ці собаки виросли набагато більшими за стандартних представників своїх порід. Їх розміри не залишають нікого байдужим.
За такі розміри песикам доводиться платити. Зазвичай у них дуже коротка тривалість життя – серце тварини не справляється з великим навантаженням. Також великі собаки можуть мати проблеми з кістками та суглобами.
Читайте У Білому домі житиме киця: вперше за 12 років
Дог Джордж
Дог Джордж важив понад 100 кілограмів / Фото informationng.com
Цей пес став одним із найбільших на світі. Його зріст складав 110 сантиметрів, а вага – 111 кілограмів. Коли гігант ставав на задні лапи, він досягав висоти 2,2 метра. Пес прожив 7 років та помер у 2013-му році. Він був справжньою зіркою і брав участь у різноманітних телешоу.
Дог Зевс
Дог Зевс має вражаючий зріст / Фото rock-cafe.info
Зріст Зевса – 1,12 метра, а вага – понад 70 кілограмів. Висота собаки на задніх лапах – 2,24 метра.Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.
Дог Фредді
Дог Фредді / Фото Matt Writtle / Barcroft Media
Вага Фредді 92 кілограми, а висота на задніх лапах – 2,28 метра.Утримання Фредді коштувало власниці понад 15 тисяч доларів на рік.
Утримання такого собаки обходиться чимало / Фото rock-cafe.info
Англійський мастиф Зорба
Мастиф Зорба / Фото rock-cafe.info
Пес вагою 140 кілограмів та зростом 94 сантиметри потрапив до Книги рекордів Гіннеса.
Незвично Стажери з Гоґвортсу: Південь Австралії заполонили тисячі папуг
Пітбуль Халк
Халк важить 80 кілограмів / Фото Barcroft Media
Цей пес удвічі більший за звичайного представника породи. Його визнали найбільшим пітбулем на світі. Вага собаки – 80 кілограмів.