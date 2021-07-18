Кіт з підрізаним хвостом: як виникла порода американський бобтейл і чим особлива

Короткохвості коти із помпоном замість розкішного хвоста-пера – чи не найвпізнаваніша порода котів. Ці муркотуни відсутність хвоста компенсують своєю прив'язаністю до господаря та високим інтелектом.

Загалом бобтейли налічують 5 видів. У цьому матеріалі зупинимося саме на американському бобтейлі – одному з найприязніших до людини котів.

Важливо 5 гарантій і комунікація з власниками домашніх тварин: як оновили упаковки Friskies®

Бобтейл – порода і котів, і собак

Сама назва породи англійською вказує на її особливість – короткий хвіст (з англ. – bob – підрізаний, вкорочений, tail – хвіст).

Важливо згадати, що словом бобтейл синонімічно називають і породу староанглійська вівчарка. У них також характерний короткий хвіст, що виник природним шляхом.



Бобтейл також і назва породи собак / Фото з veanimals

Бобтейли налічують 5 видів:

американський бобтейл;

курильський бобтейл;

меконгський бобтейл;

карельський бобтейл;

японський бобтейл.

Історія походження породи

Батьківщина американського бобтейла – Північна Америка. Достеменно невідомо, але припускають, що бобтейл є результатом схрещування смугастого кота і дикої рисі. Незвичайний хвіст вважають наслідком випадкової спонтанної генетичної мутації.

Початком розвитку породи вважають 1960 роки. Офіційна історія починається з кота на ім'я Йоді. Подружжя Джона і Бренди Сандрес знайшли на території індіанської резервації в Аризоні незвичного кота без хвоста. Він був кольору коричневого таббі і з коротким хвостом.

Більше про цей вид Коти таббі – найпопулярніший колір муркотунів на світі

Пара забрала кота собі і почала розводити від нього кошенят. Малята Йоді від звичайної довгохвостої дворової кішки успадкували батьківський короткий хвіст. Відтак кошенят помітили сусіди Сандерсів – Мінді Шульц і Шарлотта Бентлі, які займалися схрещуванням.

Звівши короткохвостих кошенят з довгошерстою кішкою колорпойнт, вони вивели першого справжнього американського бобтейла. Втім, оригінальні лінії від Йоді та його нащадків стали виродженими та нездоровими. Тоді акцент зробили на тому, щоб вивести породу більш здоровою і такою, яка виглядала як Йоді: великий, дикий на вигляд таббі з довгою шерстю.

У 1989 році фелінологічна організація TICA визнала породу.

Щоб ваш котик муркотів від задоволення, обирайте для нього смачні та поживні корми Purina® , розроблені за найвищими стандартами якості та безпеки.



Бобтейл "звичайного" забарвлення таббі / Фото з cfa.org

Зовнішність американського бобтейла

Американський бобтейл – це середній і великий кіт. Він помітно атлетичний і мускулистий, з виглядом і відчуттям сили.

Ця порода має характерний дикий вигляд на зразок мінірисі: смугасте забарвлення типу таббі, мигдалеві очі.

Вони часто м'язисті і спортивні на вигляд

Стандарт породи передбачає і короткошерстих бобтейлів, і довгошерстих.



Американський бобтейл – переможець виставки / Фото з сайту CFA

Характер американського бобтейла

Дані з сайту Cat Fanciers' Association