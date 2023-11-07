Три дні на прив'язі: величезний кит опинився у "крабовій" пастці і ледь не загинув

Горбатий кит на Алясці опинився в небезпеці, яка ледь не коштувала йому життя. Величезний морський ссавець потрапив у павутиння крабової пастки.

Коли співробітники Національного парку Глейшер-Бей змогли оцінити ситуацію з човна, то виявили, що кит в дуже скрутному становищі. Від пащі істоти аж до самого хвоста була намотана важка рибальська волосінь, яка закінчувалася клубком біля хвоста.

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Захисники дикої природи врятували кита, який потрапив у пастку

10 жовтня біля узбережжя кита виявили мешканці Густавуса на Алясці. Територія, розташована неподалік від нацпарку Глейшер-Бей, також відома як "Крижана протока", є улюбленим місцем нагулу горбатих китів у теплі пори року. Втім, цей кит не виконував звичні для себе дії, а був прив'язаним до двох буїв, видаючи дивні звуки.

Співробітники парку на борту човна оцінили ситуацію та виявили, що значна кількість волосіні була намотана від рота до самого хвоста кита.

У певному сенсі кит був зв'язаний. Він був зігнутий у С-подібну позу. Мотузка була настільки тугою, що він не міг плисти по прямій,

— каже Джанет Нейлсон, біологиня-китологиня з NPS.

Колеги Нейлсон зателефонували власникам краболовних снастей, які підтвердили, що зникла 300-фунтова крабова пастка, а також 450 футів важкої волосіні. Ймовірно, кит перебував у путах 3 дні.

Рятувальники витратили цілий день, щоб звільнити кита від 450-футової важкої волосіні / Фото NOAA MMHSRP

За словами Нейлсон, горбаті кити заплутуються частіше, ніж це здається людям. Але, як правило, досить швидко звільняються від снастей самостійно, просто вириваючись і обтрушуючись.

Як рятували 35-тонного кита?

Наступного ранку Національне управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) швидко мобілізувало команду кваліфікованих експертів. У результаті група рятувальників, що прилетіла з Джуно, успішно виявила кита та буї. Дивно, але істота подолала майже милю від початкового місця спостереження.

У рятувальній операції Нейлсон та два інших рятувальників перебували на борту невеликого човна. Більше дослідницьке судно стояло неподалік, а ще 3 члени команди давали поради. Крім того, людина на березі керувала дроном, знімаючи заплутаного кита з повітря. Потім отримані зображення були проаналізовані експертами.

З настанням сутінок, через 7 годин, команда порятунку перерізала останню мотузку, звільнивши кита із пастки.

Захисники дикої природи врятували кита з пастки: дивіться відео

Краб на прізвисько "Великий Татко" став володарем найдовших ніг

Вчені ідентифікували величезного краба на прізвисько "Великий татко". Він став найширшим крабом на нашій планеті, який може похвалитися довжиною у 3 метри 11 сантиметрів, що тягнуться від кінчика однієї ноги до іншої.

Дослідники зазначають, що йому вдалося встановити не тільки цей рекорд, а й ще один – краб став володарем найдовших ніг. Який вигляд має цей "нічний кошмар" – у матеріалі за посиланням!