Очі у 20 разів важчі за голову: який вигляд має химерна істота з "видатним зором"

У світі існує безліч химерних очних яблук, але в однієї істоти в океані вони настільки величезні, що вчені були приголомшені. Мовиться про таких морських черв'яків як алціопідні багатощетинкові черв'яки, і у них просто гігантські очі.

У нещодавньому дослідженні вчені виявили, що сумарна вага двох очей цього виду у 20 разів важча за решту голови. Для порівняння, у людини тоді б кожне око важило близько 50 кілограмів.

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Химерна істота з "видатним зором"

Під час свого дослідження вчені детально вивчили зір трьох видів нічних морських черв'яків Середземномор'я:

Torrea candida,

Vanadis cf.formosa,

Naiades cantrainii.

Представники всіх трьох видів мають пару гігантських очей.

Ми прагнули розгадати таємницю того, чому ці прозорі черв'яки, які харчуються пізно вночі, розвинули настільки величезні очі та чи забезпечують вони виду кращий зір,

– каже морський біолог Майкл Бок.

Вчені заглибилися в оптичні, морфологічні та електрофізіологічні дослідження очей тварин. Результати показали, що всі три види родини Alciopidae мають здатність візуально сприймати дрібні або віддалені об'єкти та ефективно відстежувати їхній рух.

Які висновки зробили вчені?

Сімейство морських черв'яків володіє об'єктним зором, кидаючи виклик попереднім уявленням про те, що цю здатність мають лише хребетні, членистоногі та головоногі тварини. Більшість багатощетинкових червів мають базовий зір з низькою роздільною здатністю або спрямовану фоторецепцію, визначаючи лише наявність світла та його напрямок. Натомість ця родина морських червів вирізняється своїми унікальними зоровими можливостями.

Це дослідження фактично стало першим, що продемонструвало, що об'єктний зір є не тільки в цих груп, а й у деяких багатощетинкових черв'яків.

Колаж з очима всіх трьох черв'яків: Vanadis cf. formosa внизу ліворуч; Torrea candida вгорі праворуч; і Naiades cantrainii внизу праворуч / Фото Curr. Biol., 2024

Результати показали, що ці 3 групи морських черв'яків мають винятковий зір. Дивно, але в них є зір, який можна порівняти з зором мишей або щурів, попри їхню просту будову організму та малий мозок.

У зв'язку з цим загадковим відкриттям вчені ставлять собі питання, звідки у нічної морської істоти такий чудовий зір. Всупереч тому, що прозорість її тіла не забезпечує належного маскування від хижаків, дослідники вважають, що очі істоти можуть надавати унікальну перевагу, компенсуючи ризик бути виявленою.

При цьому також вважають, що винятковий зір, ймовірно, є їхнім секретним інструментом для пошуку партнера на дні океану. Втім, існує ймовірність, що морські черв'яки також покладаються на свій зір для пошуку здобичі з УФ-біолюмінесценцією.

Зауважимо, тоді як синій кит є найбільшою живою твариною на Землі, найменші істоти залишаються майже невідомими. Ці мікроскопічні організми, що за розміром у 100 разів менші за піщинку, вислизають від широкого визнання. Що про них відомо та який вигляд вони мають – за посиланням у матеріалі!