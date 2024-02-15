Вперше в історії: самець морського слона врятував чуже дитинча

Біля узбережжя Каліфорнії самець північного морського слона став героєм, врятувавши життя дитинчати, що тонуло. Дослідники виявили, ймовірно, перший задокументований випадок альтруїстичної поведінки у цього виду.

Північні морські слони, найбільші серед усіх тюленів Північної півкулі, зазвичай не піклуються про малюків. Однак, в січні 2022 року фотографи, спостерігаючи за морськими слонами біля узбережжя Каліфорнії, були вражені, побачивши, як один із самців рятує дитинча, яке віднесло припливом.

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Морський слон вперше проявив альтруїзм і врятував дитинча

В нещодавньому інциденті мати морського слоненяти не змогла дістатися до свого дитинчати, яке опинилося на мілині, і почала несамовито волати про свою біду. Однак, швидка допомога надійшла з несподіваного джерела: відважний самець морського слона негайно відреагував на заклики й кинувся у воду.

Відважний самець подолав відстань між берегом і потопаючим дитинчам, швидко відбуксирувавши його, підтримуючи голову дитинчати над водою.

Самець морського слона врятував чуже дитинча / Фото Аллен та ін., Наука про морських ссавців

Рятувальна операція, яка тривала близько 20 хвилин, завершилася блискуче: самець зумів врятувати малюка і передати його матері. Науковці вважають його вчинок альтруїстичним і підкреслюють, що порятунок слоненяти вимагав від нього значних фізичних та емоційних зусиль.

Цей інцидент став першим зареєстрованим випадком альтруїзму в самців північних морських слонів. Подія змусила дослідників замислитися над мотивами вчинку, припускаючи, що певну роль могли відіграти родинні зв'язки. Однак, через відсутність генетичного аналізу ці припущення залишаються неперевіреними.

Подія пролила світло на дивовижну поведінку тварин і висвітлила складні та різноманітні взаємодії, що існують у світі природи. Акт героїзму, проявлений морським слоном, був задокументований і опублікований в журналі "Marine Mammal Science".

Рідкісна мавпа-павук народила на висоті 15 метрів

Високо в джунглях тропічного лісу на північному заході Еквадору в січні цього року захисники дикої природи стали свідками дивовижної події, яка ледь не закінчилася трагедією. Дослідники вперше в історії зняли відео, як народжує самка павукової мавпи – дитинчаті дивом вдалося вижити.

Події розгорталися на висоті близько 15 метрів — знімальна група спостерігала, як у перші миті свого життя дитинча павукової мавпи небезпечно звисало над землею. Його врятувала лише пуповина.