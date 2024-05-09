Розшукується унікальний Воллігатор: домашню рептилію вкрали і помилково випустили в дику природу

Домашній алігатор, на ім'я Воллі, був викрадений у США і ненавмисно випущений на волю серед собі подібних. Він має унікальний титул єдиного у світі алігатора-терапевта, який надає емоційну підтримку тим, хто її потребує.

Літній власник алігатора сповнений рішучості знайти свого улюбленця, і пошуки Воллі продовжуються. Неймовірну історію рептилії та його господаря – читайте далі!

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Воллі – не просто алігатор

Як відомо, Воллі був оголошений зниклим безвісти після того, як 21 квітня його викрали із загону. Зловмисник залишив алігатора на чужому подвір'ї, чим викликав страх у місцевої громади.

Стурбовані мешканці оперативно зв'язалися з Департаментом природних ресурсів, який направив на місце події ловця рептилій. Так, алігатор був спійманий і випущений назад у болото до двох десятків родичів.



Воллі, якого розшукують / Фото AP

Тепер шанси знайти домашнього алігатора "мізерні". Але власник алігатора 70-річний Джої Хенні не збирається здаватися.

1,5-метровий алігатор WallyGator живе з Джої Хенні з 2015 року. Їхній унікальний зв'язок почався, коли друг Хенні попросив його допомогти переселити групу алігаторів, чиї гнізда були зруйновані забудовниками. У віці лише одного року Воллі був прийнятий Хенні й відтоді став його емоційною підтримкою.



Воллі й Хенні / Фото AP

Воллі став вірним компаньйоном для свого господаря, допомігши йому подолати депресію. З того часу Хенні вигулював алігатора на повідці і навіть впевнено клав йому руку в пащу, не боячись бути укушеним. Їхній зв'язок був справді дивовижним.

До жінки в гості навідався алігатор

Марі Ландвермайєр зі Сполучених Штатів Америки була стривожена несамовитим гавкотом своїх собак. Після "розслідування" вона виявила велетенського алігатора біля своїх вхідних дверей.

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