Зірки українських тварин, які можуть зникнути, на Алеї слави

Йдеться, зокрема, про степового орла, бурого ведмедя, євроазійську рись, чорного лелеку та крапчасту сипуху. Вони можуть назавжди зникнути через російсько-українську війну. Тому UAnimals вирішила запустити міжнародну кампанію #StopEcocideUkraine, яка покликана притягнути Росію до відповідальності за екологічні злочини під час війни в Україні.

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В рамках цією ініціативи організація комунікує з українськими та закордонними політиками, а також проводить мітинги в різних куточках планети: від Варшави до Нью-Йорка, від Лондона до Праги.

Зокрема, тимчасово було розміщено зірки з назвами видів цих тварин біля зірок акторів Тома Круза, Френка Синатри, Арнольда Шварценеггера та інших видатних людей, які вшановані на Алеї слави за внесок у мистецтво та індустрію розваг.

На Алеї слави у Голлівуді з'явилися зірки, присвячені українським тваринам на межі зникнення / Фото UAnimals

Цією акцією UAnimals нагадали світові, що через війну, спричинену Росією в Україні, можуть назавжди зникнути понад 80 видів тварин, серед яких степовий орел, бурий ведмідь, євроазійська рись, чорний лелека та крапчаста сипуха. Ми не хочемо, аби їхні зірки згасли!

– зазначили в UAnimals.