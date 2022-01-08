Акторська гра, яка варта Оскара: відео кумедної гри собаки з котом

У соціальних мережах користувачів розсмішив кумедний ролик із домашніми тваринами. Відео назбирало понад 154 тисячі переглядів.

На кадрах можна було побачити, як собака грався із котом. Проте в один з моментів пухнастик вирішив дати лапкою псові "ляпаса".

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Реакція собаки на такі дії була дивовижною, адже він завмер, а тоді повільно впав на підлогу. Господарі були вражені маленькою "виставою" від домашніх улюбленців.

"Цуценя грає з кішкою, згадом кіт б'є його лапою, а той падає у сповільненій зйомці", – підписали господарі кумедне відео.

Людям у соціальних мережах дуже сподобалося відео й вони активно залишали під ним свої коментарі.

"Пес намагався показати кішці, що він повністю відкритий для неї і не проявляє до неї агресії, тому що хоче дружити".

"Так драматично! У нього є майбутнє в акторській майстерності, він зміг так добре зіграти цю роль".

"Мені зовсім не подобається цей кіт".

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Дивіться відео "акторської гри" собаки:

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