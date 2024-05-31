Дієта не допомагала: ветеринари допомогли коту схуднути незвичайним способом

Британські ветеринари з клініки Avonvale Vet Centres поділилися успіхами свого пацієнта з надмірною вагою. 9-річний кіт на прізвисько Мойсей, який важив майже 9,7 кілограма, за три місяці схуд на майже на 1 кілограмів і став справжнім поціновувачем водних процедур.

Щоб допомогти котикові схуднути, ветеринари вирішили привчити її до спеціальної бігової доріжки для тварин, встановленої в резервуарі з водою. Експерти поділилися процесом схуднення кота Мойсея.

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9-річний кіт Мойсей схуд цікавим методом

Власниця кота Дженна Джоші розповіла, що Мойсей завжди був великим котом, але за останні 3 роки сильно додав у вазі.

Я тримала його на суворій дієті, але це нітрохи не допомогло. Він просто не хотів виходити на вулицю, бігати або грати з іграшками,

– сказала вона.

Британка працює менеджером з клінічного догляду в Avonvale. Вона вирішила звернутися по допомогу до своїх колег, які порадили їй гідротерапію.



Мойсей завжди був великим котом / Фото Avonvale

За словами жінки, вона побачила різницю майже відразу. Після першого сеансу він вийшов через котячий люк, чого не робив уже дуже давно. Вони досі регулярно перевіряють вагу, продовжують займатися гідротерапією і досягають хороших результатів. Спочатку було важко, але тепер він не намагається втекти і точно знає, що йому потрібно робити, коли він іде на сеанс.

У ветеринарній клініці зазначили, що такі темпи схуднення – це великий прогрес для домашньої тварини. Історія успіху набула широкого резонансу, і міжнародні ЗМІ висвітлювали цей випадок лікування кота з надмірною вагою за допомогою гідротерапії.



9-річний кіт на прізвисько Мойсей важив майже 9,7 кілограма / Фото Avonvale

Щоб допомогти коту схуднути, ветеринари вирішили привчити його до спеціальної бігової доріжки для тварин, встановленої в резервуарі з водою. Зазвичай такий тренажер використовується для собак, оскільки більшість котів не люблять воду. Спочатку Мойсей навчився ходити по доріжці. Потім у резервуар стали додавати воду.