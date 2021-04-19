6 популярних міфів про домашніх тварин та ветеринарію

Джерело:Snob
Чимало людей вірять у різні небилиці стосовно життя і здоров'я домашніх улюбленців. Щоб ваша собака або кішка були здоровими та щасливими, перевірте, чи не вірите й ви у ці міфи.
Які твердження про домашніх тварин заважають вам бути хорошими господарями? Перевірте себе, щоб не повторювати поширених помилок багатьох людей.
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Стерилізація допомагає уникнути хвороб та безконтрольного розмноження / Фото Unsplash
Тварини, на відміну від людей, не відчувають щастя материнства. Натомість у нестерилізованих собак і кішок є інстинкт розмноження, який вони не можуть задовільнити – це призводить до стресу, погіршення здоров'я, агресії тощо.
Кастровані та стерилізовані тварини переважно перестають мітити територію, рідше тікають та губляться.
Існують поширені міфи про те, що чим товстіший кіт, тим він красивіший тощо. Такий підхід провокує численні захворювання у вашого улюбленця. Тваринам, як і людям, краще бути в формі. Зайва вага є причиною багатьох захворювань: ендокринних, серцево-судинних, захворювань опорно-рухового апарату тощо.
Навіть якщо тварина добре вихована, потрібно подбати про її безпеку / Фото Unsplash
Чимало господарів надто покладаються на розум домашнього улюбленця і цим ставлять під ризик його життя та здоров'я. Хазяї не переймаються тим, що собака ходить без повідка біля дороги або в місцях, де багато людей, не чіпляють адресник на нашийник тварини тощо.
Господарі котів часто не вважають за потрібне прибрати з квартири отруйні вазони, а також захистити вікна системою "антикіт", що вбереже улюбленця від падіння.
Але потрібно пам'ятати, що навіть найрозумніші та виховані улюбленці підкорюються інстинктам: дресирована собака може втекти, злякавшись різких звуків, наприклад пострілів чи аварії. А кіт, який ніколи не виявляв бажання стрибнути з вікна, може випасти, бо стане ловити птаха.
Тому завданням кожного відповідального хазяїна є убезпечити свою тварину та зробити все для того, щоб вона прожила довго і щасливо.
Справді, розвиток дитини стане гармонійнішим, якщо в домі є тваринка. Однак не потрібно приносити в дім цуценя та кошеня на перше ж прохання малюка. Дитина не зуміє повноцінно доглядати за улюбленцем – це обов'язково має бути відповідальність, розділена між усіма членами родини.
Окрім того, є поширений міф, що дітям краще брати собак маленьких порід. Це неправда, адже діти можуть сприймати таких улюбленців як іграшки, і ненароком травмувати тварину.
Дитині обов'язково потрібно пояснювати, що тварини – не іграшки, що їм потрібен особистий простір, що собаку або кота не можна чіпати, коли той їсть або відпочиває. Інакше тварина житиме в постійному стресі та нервовому напруженні.Не так багато речей є важливішими за здоров'я та щастя ваших улюбленців. Для того, щоб бути здоровими та енергійними, їм потрібна справді якісна їжа. Purina® створена спеціально для того, щоб задовольнити усі потреби тварин.
Порода тварини не гарантує певних якостей її характеру / Фото Unsplash
Часто люди купують породистих котів або собак і очікують від них повної відповідності опису в інтернеті. Вівчарка обов'язково має бути розумною, сфінкс – гіпоалергенним, а сіамська кішка – дожити до 20 років.
Однак улюбленці – не речі з гарантією. Характеристики породи – це усього лиш потенціал, який потрібно розвивати тривалою та сумлінною працею і турботою про здоров'я улюбленця.
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Цей поширений міф також може призвести до проблем зі здоров'ям улюбленця. Тварина може вибігти з квартири й утекти – й тоді опиниться у світі, повному хвороб, від яких вона не захищена. Окрім того, багато інфекцій є дуже заразними: ви легко можете принести їх додому на взутті або одязі. Тварини часто копають вазони, облизують підлогу та взуття – усе це створює ризик захворіти.