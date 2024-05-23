Коли в будинку тварини: 5 лайфхаків, які допоможуть в прибиранні власникам пухнастих

У домогосподарствах, де є домашні тварини, підтримання чистоти може бути серйозною проблемою, незалежно від того, чи є у вас кіт або собака. Такі проблеми, як відбитки лап, запах домашніх тварин та плями від їжі часто вимагають особливої уваги для прибирання в домі.

Якщо ви вважаєте, що це дуже складно, і краще просто не заводити пухнастих, то спішимо спростувати таку думку. Існують способи, які полегшують прибирання при наявності домашнього улюбленця.

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5 способів, які допоможуть в прибиранні за тваринами

Мийте іграшки тваринки

Експерти наголошують на важливості регулярного чищення килимків, ковдр, ліжок та іграшок вашого улюбленця. Цей рутинний догляд має вирішальне значення для запобігання поширенню мікробів, бруду і бактерій, які можуть накопичуватися на речах домашнього улюбленця. Від гумових іграшок до ковдр – ці предмети можуть приховувати шкідливі бактерії та неприємні запахи, якщо їх не чистити часто.

Варто взяти за звичку чистити всі речі вашого улюбленця, щоб забезпечити здорове та безпечне середовище для вашого пухнастого друга.

Для того, щоб підтримувати чистоту іграшок, рекомендується наповнювати раковину гарячою водою з невеликою кількістю мила для посуду. Важливо уникати використання агресивних хімічних засобів під час миття. Мийте кожну іграшку окремо, використовуючи чисту губку для гумових іграшок, потім прополощіть і дайте їм висохнути на повітрі.

Складайте іграшки в кошик

Прибирання – це досить клопітка робота, яка може здаватися нескінченною. Один з найкращих способів підтримувати оселю в чистоті та порядку – це прибирати іграшки наприкінці дня.



Іграшки улюбленців варто складати у кошик / Фото Unsplash

Якщо ви часто знаходите багато іграшок, розкиданих по дому, зведіть безлад до мінімуму, зберігаючи іграшки у спеціальному кошику. А також регулярно викидайте старі та пошарпані.

Накривайте меблі

Собаки і коти часто люблять відпочивати на дивані, що призводить до потенційної шкоди від брудних лап, запахів і шерсті. Щоб захистити ваші меблі, експерти радять інвестувати в ковдри або килимки, які можна легко накинути на диван. Це не тільки створить комфортне місце для відпочинку ваших домашніх улюбленців, але й спростить процес прибирання.

Дайте брудним слідам лап висохнути

Боротьба з брудними відбитками лап, залишеними собаками та котами, може бути неприємною, особливо якщо вони опиняються на килимах. Експерти радять дати брудним плямам висохнути, перш ніж намагатися їх витерти, оскільки передчасні дії можуть призвести до поширення більшої кількості бруду і погіршити ситуацію.

Після того, як бруд застигне, ви можете скористатися щіткою для чищення, щоб видалити його та прибрати решту за допомогою пилотяга.



Брудним лапам тварини варто дати підсохнути / Фото Unsplash

Приберіть запах харчовою содою

Варто використовувати харчову соду для усунення запаху домашніх тварин з килимів. Просто посипавши содою уражену ділянку і залишивши її на деякий час перед тим, як пилотяжити, власники домашніх тварин можуть ефективно нейтралізувати стійкі кислі запахи без використання агресивних хімічних засобів.

Важливо зазначити, що з міркувань безпеки домашніх тварин слід тримати трохи далі від харчової соди під час цього процесу.