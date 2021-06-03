5 порід котів, які мають справді великі вуха

У дикій природі великі вуха мають чимало важливих функцій. Вони допомагають тваринам виживати й служать своєрідними антенами.

Завдяки вухам котики можуть вловлювати найменші звуки під час полювання. А одомашненим котам вуха потрібні, щоб слухати своїх улюблених господарів, а також розуміти, що відбувається довкола.

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Абіссинський кіт



Абіссинська кішка / Фото udivitelno.com

Вуха абіссинських котів завжди "дивляться" в сторони, ніби ці котики уважно когось слухають. Предки абіссинських котів мешкали у Південно-Східній Азії. Ці коти дуже рухливі та активні.

Як виглядає кіт: абіссинські коти мають високі, загострені вуха, клиновидну голову й струнке та мускулисте тіло.

Балінезійський кіт



Балінезійський кіт / Фото Pipcat

Балійці мають великі трикутні вуха, що виникли, ймовірно, через генетичну мутацію. Ці коти досить грайливі, ласкаві й балакучі. Вони мають шовковисту шерсть, яку приємно гладити, добре ладнають з дітьми та іншими домашніми тваринами.

Вигляд породи: клиновидна голова, струнке тіло й блакитні очі.

Корніш-рекс



Корніш-рекс / Фото Pro-kotikov

Ці котики мають характерну хвилясту шерсть та великі вушка, що нагадують вуха кажанів. Коти цієї породи походять з Великої Британії. Вони досить соціальні і полюбляють бути поруч з людьми, але не надто добре реагують на надмірну ласку.

Вигляд котів: вони мають витягнуте тіло, худу мордочку й великі вуха.

Девон-рекс

Для того, щоб кіт був здоровим і щасливим, він потребує збалансованого харчування. Саме такими є корми Purina®, смак яких задовольнить навіть вибагливого улюбленця. Обрати їх можна тут



Девон-рекс / Фото Pets.mail

Величезні вуха цих котиків надають їм ельфійського вигляду. Ці коти схожі на собак своєю поведінкою: вони веселі й дуже соціальні. Шерсть девон-рексів м'яка та хвиляста.

Вигляд кота: ці котики мають великі вуха, струнку шию та яскраві очі.

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Сфінкс



Коти породи сфінкс / Фото Magazindoberman

Ці коти популярні в цілому світі завдяки своїй шкірі, на якій немає шерсті. Ріденький пух може вкривати тільки деякі частини їх тіла. Як правило, сфінкси доброзичливі та приємні коти, які полюбляють розважати людей своїми витівками.

Як виглядає порода: ці коти безволосі, зморшкуваті й худорляві.