Старші за піраміди: 5 найдавніших порід собак у світі

Відтоді, як людина одомашнила вовка, сплило чимало часу. Протягом тисячоліть люди виводили усе нові й нові породи собак.

Сьогодні у світі нараховують понад 400 порід собак. Розповідаємо, які різновиди чотирилапих виникли першими.

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Ксолоітцкуінтлі



Ксоло майже не мають шерсті / Фото Vmiresobak

Це не давнє заклинання і не випадковий набір літер, який виникає, коли кіт пройдеться по клавіатурі. Саме таку назву має одна із найдавніших порід у світі – мексиканський голий собака.

Ця порода з'явилася приблизно 5 тисяч років тому на території Мексики, Центральної Америки та північного узбережжя Південної Америки.

Індіанці вірили в те, що ці собаки – провідники у потойбічний світ, і супроводжують душі померлих.

Салюкі



Салюкі дуже красиві та граціозні / Фото Lapkins

Ця симпатична собака має другу назву "перський хорт". Породу вивели близько 5,5 тисяч років тому, тобто вона старша за єгипетські піраміди.

Собаки породи салюкі дуже витончені та елегантні. При середньому зрості 65 сантиметрів вони мають вагу усього до 30 кілограмів. Ці собаки можуть розвивати швидкість до 80 кілометрів на годину й утримувати її кілька годин поспіль.

Самоїд



Самоїди походять від полярного вовка / Фото Sobaky.info

Ці великі білі пухнасті собаки були супутниками північних племен самоїдської групи – звідси й отримали свою назву.

Самоїдські собаки походять з півночі Росії, де панує суворий клімат. Предками самоїдів є полярні вовки. Ці собаки були надійними помічниками племені: вони охороняли худобу, відганяли хижаків, доглядали за дітьми й слугували живими "грілками". Вночі люди навіть спали з псами, обіймаючи їх.

Басенджі



Басенджі не вміють гавкати / Фото Sobaky.info

Майже 5 тисяч років тому ці собаки з'явилися в Центральній Африці. Їх вважали оберегами від злих духів і навіть дарували єгипетським фараонам.

Характерною особливістю басенджі є те, що ці собаки не гавкають. Вони вміють тільки бурчати, фиркати й гарчати. А ще вони не пахнуть і не викликають алергію.

Акіта-іну



Ця порода стала національним надбанням Японії / Фото Lapkins

Ці крупні пси походять із японської провінції Акіта із суворим сніжним кліматом. Вони дуже близькі до первісних собак, а тому складно піддаються дресируванню.

Легендарний пес Хатіко теж був породи акіта-іну. Ймовірно, собака тікав з дому і чекав на свого померлого господаря не тільки через неймовірну відданість. Так пес породи акіта виявляв свою впертість і незалежний характер.

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Довкола собак породи акіта-іну склався своєрідний культ. Дозволити собі пса цієї породи могли тільки японські вельможі, а тварини навіть мали власних слуг.