М'язисті, але люблячі: 4 сильні породи собак, які помилково вважають агресивними та холодними
Джерело:The Scotsman
Після рішення завести собаку, люди починають задумуватися про те, яку ж породу обрати. Для цього потрібно знати, які критерії важливі, наприклад, витривалість, сила, інтелект, агресивність. Існують розумні чотирилапі вихованці, які охороняють, захищають і водночас сильно люблять господарів.
Деякі породи собак мають сильні м'язи, що дозволяє їм бути чудовими захисниками, але такий вигляд може здатися агресивним. Це не зовсім так – є ті породи, які попри свою м'язистість, здатні бути люблячими.
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Низку порід псів можна назвати м'язистими важковаговиками. Американський кінологічний клуб склав топ м'язистих та люблячих собак.
4 породи собак, які мають сильні м'язи та здатні любити
Тибетський мастиф
Це чудова порода собаки, якщо вам потрібен терплячий, люблячий і тямущий друг. Люди приручили цю породу кілька століть тому, і за цей час тибетські мастифи навчилися добре розуміти своїх господарів.
Мастифи мають ідеальний характер – не агресивні, спокійні, але при цьому не вимагають цілодобової уваги господаря. За дбайливого ставлення стануть для власника безстрашним і відданим захисником.
Кангал
Ця порода родом з Туреччини. На батьківщині цих тварин використовують як охоронців. Вони здатні потужно вкусити, й навіть можуть задушити вовка.
Як домашній улюбленець – не найкраща порода, тому що це робоча тварина, якій потрібні дуже великі навантаження. Без них собака зачахне, може стати неспокійним і агресивним. Але вона буде дуже віддана своєму господарю, й любитиме беззаперечно.
Ротвейлер
Експерти підкреслили, що через велику міць тварини цієї породи невиправдано отримали репутацію агресивних. Вони дуже сильні та потужні. Як для свого розміру, ротвейлери дуже рухливі і здатні легко бігати й стрибати.
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За відомостями кінологів, добре навчені ротвейлери можуть стати ніжними та відданими домашніми улюбленцями. Ротвейлер безумовно відданий своєму власнику та його сім'ї і, природно, захищатиме їх та їхнє майно.
Аляскинський маламут
Зовні схожий на сибірського хаскі, аляскинський маламут також має силу та витривалість цієї породи. Окрім тягання саней, цю породу також використовували для полювання на ведмедів і пошуку тюленячих дірок на льодовиках Аляски.
Аляскинський маламут / Фото zoobonus.ua
Хоча він і схожий на вовка, але поводиться інакше. Маламут – це ласкавий, доброзичливий собака, хоча, мабуть, не ідеальна порода для того, хто вперше заводить собаку. Він любить копати і вити та може мати сильне бажання полювати на маленьких пухнастих істот. Тому рання соціалізація та навчання протягом усього життя, включаючи роботу щодо надійного вміння відповідати на кликання, є дуже важливими.
При цьому, яку породу собаки ви б не обрали, правильне дресування, тепло і любов – зробить хвостатого відданим та найкращим другом!