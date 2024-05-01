М'язисті, але люблячі: 4 сильні породи собак, які помилково вважають агресивними та холодними

Після рішення завести собаку, люди починають задумуватися про те, яку ж породу обрати. Для цього потрібно знати, які критерії важливі, наприклад, витривалість, сила, інтелект, агресивність. Існують розумні чотирилапі вихованці, які охороняють, захищають і водночас сильно люблять господарів.

Деякі породи собак мають сильні м'язи, що дозволяє їм бути чудовими захисниками, але такий вигляд може здатися агресивним. Це не зовсім так – є ті породи, які попри свою м'язистість, здатні бути люблячими.

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Низку порід псів можна назвати м'язистими важковаговиками. Американський кінологічний клуб склав топ м'язистих та люблячих собак.

4 породи собак, які мають сильні м'язи та здатні любити

Тибетський мастиф

Це чудова порода собаки, якщо вам потрібен терплячий, люблячий і тямущий друг. Люди приручили цю породу кілька століть тому, і за цей час тибетські мастифи навчилися добре розуміти своїх господарів.



Тибетський мастиф / Фото AKS

Мастифи мають ідеальний характер – не агресивні, спокійні, але при цьому не вимагають цілодобової уваги господаря. За дбайливого ставлення стануть для власника безстрашним і відданим захисником.

Кангал

Ця порода родом з Туреччини. На батьківщині цих тварин використовують як охоронців. Вони здатні потужно вкусити, й навіть можуть задушити вовка.



Кангал / Фото Wikipedia

Як домашній улюбленець – не найкраща порода, тому що це робоча тварина, якій потрібні дуже великі навантаження. Без них собака зачахне, може стати неспокійним і агресивним. Але вона буде дуже віддана своєму господарю, й любитиме беззаперечно.

Ротвейлер

Експерти підкреслили, що через велику міць тварини цієї породи невиправдано отримали репутацію агресивних. Вони дуже сильні та потужні. Як для свого розміру, ротвейлери дуже рухливі і здатні легко бігати й стрибати.

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За відомостями кінологів, добре навчені ротвейлери можуть стати ніжними та відданими домашніми улюбленцями. Ротвейлер безумовно відданий своєму власнику та його сім'ї і, природно, захищатиме їх та їхнє майно.

Ротвейлер / Фото Unsplash

Аляскинський маламут

Зовні схожий на сибірського хаскі, аляскинський маламут також має силу та витривалість цієї породи. Окрім тягання саней, цю породу також використовували для полювання на ведмедів і пошуку тюленячих дірок на льодовиках Аляски.



Аляскинський маламут / Фото zoobonus.ua

Хоча він і схожий на вовка, але поводиться інакше. Маламут – це ласкавий, доброзичливий собака, хоча, мабуть, не ідеальна порода для того, хто вперше заводить собаку. Він любить копати і вити та може мати сильне бажання полювати на маленьких пухнастих істот. Тому рання соціалізація та навчання протягом усього життя, включаючи роботу щодо надійного вміння відповідати на кликання, є дуже важливими.

При цьому, яку породу собаки ви б не обрали, правильне дресування, тепло і любов – зробить хвостатого відданим та найкращим другом!