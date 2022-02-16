2 роки водили в "ходунцях": як в акваріумі врятували нерухоме пінгвіня

Малюк африканського пінгвіна на прізвисько Розі народився в акваріумі OdySea, що в Аризоні. Історія цього птаха справді надихає – адже він вперто боровся зі складними аномаліями скелета.

Щоб Розі могла навчитися ходити і жити повноцінним пінгвінячим життям, працівники акваріума створили для неї особливі "ходунці". Також пташеня проходило реабілітацію згідно із планом, який розробили спеціально для нього.

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Історія Розі

Пташеня вилупилося в грудні 2019 року. Невдовзі після народження Розі почала пропускати важливі етапи розвитку пінгвіна – вона не могла самостійно сидіти та ходити.



Пінгвін Розі / Фото OdySea

Тоді в акваріумі прийняли рішення відправити птаха на цілий ряд медичних оглядів. В результаті в малюка знайшли чимало аномалій розвитку скелета – Розі не могла утримувати власну вагу.

Працівники акваріума почали думати, як допомогти пінгвіну. Так вони розробили спеціальний "пригунець", у якому Розі могла підтримувати вертикальне положення.

Ми обійшли всі магазини для рукоділля, купили резинки та навчилися шити люверси,

– розповідають небайдужі люди.

Особливу участь в долі пінгвіняти брала працівниця на ім'я Перанто. Жінка є мамою недоношеної дитини, тому вона підійшла до проблеми з особливим розумінням. Перанто старалася зробити пристрій максимально комфортним для малюка.

Використали костюм для недоношених дітей

Вона навіть використала один із комбінезонів, який одягають недоношеним дітям. Тканина на ньому дуже м'яка та ніжна – тому пінгвіня мало б відчувати комфорт.



Завдяки пристрою пташка навчилася ходити / Фото OdySea

Після того, як костюм пошили, його чіпляли еластичними стрічками до спеціальних труб – так Розі могла перебувати у вертикальному положенні.

Або ж хтось із працівників брав стрічки в руки й навчав пінгвіня ходити.

Такі процедури здійснювали протягом 2 років. Зрештою, Розі накачала м'язи скелета, відчула впевненість та почала ходити самостійно. Окрім того, вона обожнює плавати.



Тепер Розі почувається впевнено / Фото OdySea

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Костюм-ходунці їй більше не потрібен, але в акваріумі ретельно бережуть його. Цей винахід показують гостям, щоб довести, що любов і турбота творять дива.

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