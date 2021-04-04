Вам це точно знайомо: 10 способів, як собаки виявляють свою любов до вас

Усі собаки дуже прихильні до своїх господарів і готові заради них на все. Вони не вміють говорити, тому свою любов виявляють у дуже милий і своєрідний спосіб.

Ось 10 способів, як собаки виявляють любов до своєї людини.

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Собака приносить вам свою улюблену іграшку

Коли ваш найкращий друг приносить вам свою улюблену іграшку, це не просто означає, що він хоче грати з вами, а й приховує глибший сенс.

Це акт любові. Собака розглядає вас як природного лідера і покладається на вас у грі. Він вважає, що ви любите цю іграшку так само як і він, тому охоче ділиться нею з вами.



Собаки вас люблять, коли приносять свою іграшку / unsplash

Дивиться вам в очі

Мабуть, найсильніший жест у списку. Коли собака добровільно дивиться вам в очі, це прояв великої​​прихильності.



Собаки вас люблять, коли дивляться вам в очі / unsplash

Спить у вашому ліжку

Щоб зрозуміти, як сильно собака любить вас, зверніть увагу, де він спить. Якщо пухнастий друг віддає перевагу вашому ліжку, це справжня любов.

Він за будь-яку ціну хоче бути поруч з вами, тому що знає – ви завжди готові стежити за ним вночі. Тварини почуваються вразливими, коли сплять, і коли вони віддають свою долю у ваші руки – це ознака довіри.



​Собаки вас люблять, коли сплять у вашому ліжку / unsplash

"Прилипає" до господаря

Іноді собака "прилипає" до господаря через те, що він стурбований і хоче заспокоїтись або тому, що для чогось йому потрібна людина. Але часто це також важливий символ прихильності, адже він знає, що може на вас розраховувати



​Собаки вас люблять, коли "прилипають" до вас / unsplash

Облизує ваше обличчя

Коли люди та домашні тварини живуть разом, життя стає насиченішим. Для того, щоб улюбленець тішив вас своїм щасливим та здоровим виглядом тривалий час, йому потрібна лише найкраща їжа.

Коли собака облизує ваше обличчя, він ніби говорить, що любить вас так само як і ви його.



​Собаки вас люблять, коли облизують ваше обличчя / unsplash

Спокійний, коли ви йдете з дому

Зазвичай більшість собак можуть висловлювати бурхливий смуток кожного разу, коли ви виходите з дому без нього. Це пов’язано з тим, що він відчуває тривогу та страх тривалий час бути самотнім.

Але якщо ваша собака приймає той факт, що ви збираєтеся йти, це прояв глибокої любові до вас. Це означає, що він довіряє і знає, що ви обов’язково повернетеся до нього.



​Собаки вас люблять, коли спокійні, якщо ви йдете з дому / unsplash

Тепло вітає вас, коли повертаєтеся

Тут не надто багато можна сказати. Варто йому почути звук вашої машини, як ваш хвостатий друг починає хвилюватися. Йому не терпиться побачити вас, щоб знову бути разом.



​Собаки вас люблять, коли тепло вітають вас вдома / unsplash

Коли йде за вами у ванну

Якщо ваша собака йде за вами у ванну, це означає, що він вас любить і хоче постійно захищати. Цей атрибут також проявляється, коли він спить біля дверей вашої кімнати або біля підніжжя ліжка.



​Собаки вас люблять, коли йдуть за вами у ванну / unsplash

Реагує на ваші емоції

Собаки вміють розшифровувати людські емоції. Вони розпізнають, коли господар щасливий, злий чи сумний, і реагують на це. В такі моменти вони дуже співчувають своїй людині та хочуть її втішити.



​Собаки вас люблять, коли реагують на ваші емоції / unsplash

Приймає ваш розпорядок дня

Щоб бути поряд з вами якомога більше, собаки скрізь слідують за вами, приймаючи ваш розпорядок дня. Це прояв великої любові та поваги до вас. Тож не гнівайтеся на них, якщо вони плентаються під вашими ногами, а краще винагородіть їх за це.



​Собаки вас люблять, коли приймають ваш розпорядок дня / unsplash