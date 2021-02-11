Негайно перестаньте це робити: 10 речей, які собаки відверто ненавидять

Між собаками та господарями іноді трапляються непорозуміння чи ситуації, які важко усвідомити людині. Щоб уникнути таких проблем, слід проаналізувати певні вчинки свого чотирилапого друга, і перестати робити те, що йому не подобається.

Дуже важливо знати, як собаки думають і що потребують як фізично, так і психологічно. Пропонуємо вам список речей, які ваша собака відверто не любить, і дуже хотів би, щоб ви цього не робили.

Читайте також Робота мрії: кумедне відео зі зважуванням пінгвінів у зоопарку підкорило мережу

Гучні звуки та гострі запахи

Фен, порохотяг, блендер, чхання, кашель, предмет, який голосно падає, – усі ці речі турбують та лякають собак. І це нормально, адже у них дуже розвинений слух, який дозволяє їм чути звуки, недосяжні людині.

Те саме з гострими запахами. Через надтонкий нюх сильні запахи парфумів, побутової хімії чи засобів особистої гігієни подразнюють носові проходи тварин і змушують їх чхати. Намагайтеся використовувати їх подалі від собак.

Довгі розмови без жестикуляції

Часто господарі люблять розмовляти зі своїми домашніми улюбленцями. Це безумовно подобається собакам. Але якщо ви робите це занадто довго і монотонно, ви ризикуєте набриднути їм, або ж знервувати їх.



Говорити з собакою треба за допомогою жестів / Фото noviny

Насправді собаки воліють бачити ваші жести і чути відомі їм слова. Так, вони розуміють людські емоції, але їм легше зрозуміти вас за допомогою мови вашого тіла та певного тону голосу.

Догани

Коли у вас поганий настрій, або ж ви лаєте собаку за його вчинок, це так само негативно впливає на нього, як і на людину. Як ви вже знаєте, тварини не розуміють словесної мови і чують лише голосні звуки. І це одна з речей, які собаки ненавидять у своїх господарів, бо вони почуваються винними, хоча і не можуть збагнути, що саме зробили неправильно.

Тож, якщо ваша собака нашкодила, то наказуйте його тоді, коли це сталося. Коли вже минув певний час, робити цього не варто.

Відсутність правил та освіти

Собаки люблять режим, навіть якщо господарі часто змінюють його. Вони цінують правила та освіту, тому що це дозволяє їм почуватися безпечно та спокійно. Собака, який не отримав базової освіти та дресирування, буде постійно незадоволеним, бо не зможе побудувати гарних стосунків зі своїм господарем.

Дивитися в очі, хапати за морду, постукувати по голові

Собаки ненавидять, коли їм дивляться у вічі. Тривалий зоровий контакт вони сприймають, як виклик: той, хто відводить погляд, є покірним, а той, хто його тримає, – домінує. Особливо небезпечно вдивлятися в очі незнайомим собакам, оскільки вони можуть стати агресивними.

Також тварини не люблять, коли люди беруть їх за морду, навіть, якщо ви робите це, щоб попестити їх. У цьому випадку вони відчувають себе у пастці. Їхня реакція може бути вкрай непередбачуваною.

Не варто постукувати собаці по голові, адже це змушує його хвилюватися.

Надмірні поцілунки та обійми

Собаки не сприймають поцілунків, бо це не природно для їхньої поведінки. Обійми для них це – блокування. До певного моменту вони можуть вважати це грою, але загалом обійми собаки сприймають, як панування над ними.

Звичайно, ви можете обіймати і цілувати свого собаку, але ці дії не повинні бути нормою. Якщо ваш собака не надто любить контакт, він буде нервуватися, опускати вуха або скалити зуби.

Короткий повідець і швидка хода

Коли ви вигулюєте собаку на повідку, він повинен бути достатньо довгим, щоб тварина могла все обнюхати. Ні в якому разі не смикайте собаку за повідець, бо так він почувається некомфортно.



Під час прогулянки не використовуйте короткий повідець / Фото popsugar

Не рекомендується також гуляти поспіхом. Насправді собакам потрібен час, щоб дослідити своє оточення, поспілкуватися з іншими собаками, зупинятися, щоб подбати про свої потреби.

Коли ви нудні або відсутні

Собаки ненавидять нудьгувати. Вони хочуть гратися і проводити з вами час. Також тварини не люблять, коли вас немає вдома, бо вони не впевнені, чи ви повернетеся. Саме тому вони виявляють велику радість, коли ви приходите додому, навіть якщо вас не було зовсім недовго.

Найгірше для собак, коли їх покидають назавжди. Вони ніколи не зрозуміють, чому ви так вчинили, і їм буде важко рухатися далі.

Часте миття

Що є нормальним для людини, не завжди добре для собаки. Яскравим прикладом є часте миття. Одна справа помити його, тому що він сильно забруднився, а інше – купати через день з шампунем та милом. Як ви пам’ятаєте, тварини не люблять яскравих запахів.



Для собак не рекомендовані часті купання / Фото wahl

Не секрет, що фізіологічно собаки здатні самоочищатися, а ще їм дуже потрібно мати власний запах для спілкування з іншими тваринами. Це також може пошкодити природні захисні шари шкіри, що призведе до проблем зі здоров’ям.

До речі 1,5 млн грн на місяць, вимоги до господарів й 4 підпали: інтерв'ю із засновницею притулку Сіріус

Занадто багато одягу

Звичайно, якщо у собаки є якісь проблеми зі здоров’ям чи травми, його потрібно захистити від холоду. Але коли господарі роблять це лише суто з естетичних міркувань, тваринам відверто не подобається таке. Це сковує їхні рухи і викликає дискомфорт.

Пам’ятайте, що це тварини і в них є природний захист від холоду. Не намагайтеся з собаками поводитися так, як з людиною, бо це створить лише проблеми. Але якщо ви вважаєте, що ваш улюбленець дійсно мерзне, то використовуйте лише придатний для тварин одяг.