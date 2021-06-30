Як дельфінотерапія: зоозахисники розмістили на вулицях міст "цілющі" сітілайти – фото
Джерело:UAnimals
Зоозахисники в найбільших містах України розмістили рекламу, яку назвали сітілайтотерапією. В громадській організації пояснили, що розміщені сітілайти допомагають таким же чином, як і дельфінотерапія.
Реклама уже з'явилась у Києві. Організатори розповідають, що також сітілайти мають з'явитись у Харкові та Одесі.
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Реклама, що допомагає наче дельфінотерапія
Зоозахисники назвали проєкт сітілайтотерапією.
Цього тижня (станом на 25 червня – 24 канал) в Києві, Одесі та Харкові з'явилась реклама UAnimals, яка має такий самий лікувальний ефект, як і дельфінотерапія. Тобто нульовий,
– розповіли зоозахисники.
Адже користь так званої дельфінотерапії спростували як світова ВООЗ, так і українське МОЗ.
На сітілайтах напис – "просто постій поруч 5 секунд..." / Фото UAnimals
Дельфінотерапія не допомагає
Організатор розповідають, що вчені виявили – ультразвук дельфінів не досягає навіть мінімального порогу прийнятих для ультразвукової терапії медичних норм. Також, згідно з дослідженнями, спілкування з собаками, котами, вівцями чи комахами мають фактично ідентичний ефект.
Річ у тім, що короткостроковий позитивний ефект від дельфінотерапії – це лише адреналін, який викликають нові враження та досвід,
– кажуть зоозахисники.
Деякі хвороби дельфінів можуть передаватись людині через воду / Фото UAnimals
Недоліки дельфінаріїв
Зоозахисники пояснюють, які негативні наслідки від дельфінаріїв:
- у дельфінаріях, які не мають дозволу МОЗ на надання медпослуг, переконують батьків важкохворих дітей у тому, що дельфінотерапія лікує, й нахабно виманюють з них чималі гроші;
- також дельфіни живуть в хімікованому басейні, замість сотень кілометрів, які вони щодня могли б пропливати.
Організатори акції іронічно зауважують, що "користь сітілайтотерапії нічим не гірша. Навіть краща, адже є безкоштовною та не супроводжується знущаннями з тварин".Зверніть увагу! На волі дельфіни пропливають щодня орієнтовно 150 кілометрів. Натомість у неволі вони стресують через обмеженість простору. Зоозахисники наголошують, що жоден дельфінарій не може забезпечити належних умов для цих ссавців.
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