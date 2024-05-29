Ван Хелсінг у тваринному світі: в Африці живе істота, яка вбиває до 300 000 жертв щодня

Земля є домівкою для безлічі істот, що мешкають на суші та в океані. Деякі з них відомі тим, що воліють полювати зграями, тоді як інші — краще працюють поодинці.

Одні з таких істот мешкають на просторах Африки. Вони звикли полювати лише вночі й поодинці, але це не заважає їм вбивати сотні тисяч істот щодня. Йдеться про земляних вовків.

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Земляні вовки можуть вбити до 300 000 жертв щодня

Мешканці саван і луків східної та південної Африки, земляні вовки мають гострі зуби та особливу дієту. Було помічено, що ці істоти поглинають до 300 000 живих істот за одну ніч, в основному термітів і мурах. Вчені досі спантеличені їх еволюцією та унікальними харчовими звичками, які передбачають використання наддовгих липких язиків.

Відомо, що язик земляної гієни, як ще називають тварин, широкий і округлий з великими затверділими сосочками або горбками, що містять смакові рецептори. Разом із термітами тварини також ковтають велику кількість піску, проте дослідники вважають, що він допомагає травленню тварин.

Тварини також мають плоскі колишкоподібні зуби, які не дають їм змоги пережовувати м'ясо. Однак, у них все ще присутні ікла, які вони використовують лише для захисту території та потомства.



Земляна гієна полює лише вночі та вбиває до 300 000 жертв щодня / Фото Вікіпедія

Мешканці саван і луків східної та південної Африки, земляні вовки мають гострі зуби та особливу дієту. Було помічено, що ці істоти поглинають до 300 000 живих істот за одну ніч, в основному термітів і мурах. Вчені досі спантеличені еволюцією земляних вовків та їхніми унікальними харчовими звичками, які передбачають використання наддовгих липких язиків.

Дослідники виявили, що перевага, яку тварини віддають термітам, може бути ключовим фактором їхньої поодинокої поведінки. Тварини щоночі годинами полюють на термітів, а такий спосіб харчування не сприяє груповому життю.



Земляний вовк / Фото Flickr

Нещодавнє відкриття вчених дозволило встановити, що певний вид з'явився приблизно 15 мільйонів років тому, коли наземні гієни розійшлися зі своїми живими родичами і вимерлими предками. Цікаво, що найдавніші скам'янілості цього виду датуються лише 4 мільйонами років, що ставить під сумнів хронологію їхньої еволюції.