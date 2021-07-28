Здоров'я кішки в період вагітності: корисні поради з догляду

Вагітність кішки – це надзвичайно зворушливий і водночас відповідальний період у житті її власника. Якщо кішка чекає на кошенят, необхідно уважно стежити за її здоров'ям, не турбувати і створити максимально комфортні умови для майбутньої мами.

Звичайно, кожен люблячий господар хотів би, щоб його улюблениця у такий важливий період була максимально щаслива. Ми зібрали декілька важливих порад, які сприятимуть гармонійному перебігу вагітності кішки.

Переведення кішки на корм для кошенят

Наявність у їжі додаткових протеїнів і калорій дозволить вашій кішці бути активною і здоровою протягом усього періоду вагітності. Звичайний корм для дорослих кішок підходить для повсякденного годування, але в ньому немає додаткових поживних речовин, які так необхідні вагітній кішці. Саме тому рекомендовано з самого початку вагітності і до припинення вигодовування потомства грудьми годувати кішку спеціальною їжею, призначеною для кошенят.

Почніть з додавання спеціального корму для кошенят у звичайний раціон своєї кішки, поступово, протягом 7 – 10 днів, збільшуючи його кількість, поки корм для кошенят повністю не замінить звичну їжу вашої кішки.

Подібна поступова заміна раціону допоможе уникнути розладу шлунку. Якщо ваша кішка з медичних міркувань дотримується тієї чи іншої спеціальної дієти або якщо у неї дуже чутливий шлунок, обов'язково проконсультуйтеся з досвідченим ветеринаром перед внесенням змін до звичного раціону.

Збільшення кількості їжі

У період вагітності кішка постійно почувається голодною і розмір її середньої денної порції цілком може подвоїтися. Відповідно, збільшуватиметься і її вага. Так, в період вагітності вона може збільшитися приблизно на 40 – 50%, що є абсолютною нормою.

Якщо ж апетит кішки зменшується і вона швидко втрачає вагу, – це терміновий сигнал проконсультуватися з ветеринаром.

Водночас абсолютно не варто переживати з приводу надмірної ваги – кішка обов'язково схудне приблизно на 3 – 4 тижні вигодовування. Якщо протягом дня годувати кішку частіше, але меншими порціями, це допоможе їй завжди залишатися енергійною і життєрадісною.

Постійний доступ до води

Подбайте про те, щоб у кішки був постійний доступ до свіжої питної води. Це настільки ж важливо, як і загальне збільшення раціону. Велика кількість питної води вкрай важлива для майбутньої мами – вона дозволить їй завжди залишатися здоровою і життєрадісною.

Турбота і ласка

Оскільки кількість гормонів вагітної кішки починає зростати, цілком можливо, що їй захочеться більше вашої ласки і міцних обіймів.

, що любов і турбота – це найважливіші складові піклування про вашу кішку. Під час вагітності організм кішки постійно зазнає змін, і тому поводитися з нею потрібно вкрай акуратно і дбайливо.

Вагітну кішку потрібно гладити обережно, не торкаючись її животика. Це місце її тіла вкрай чутливе, і будь-який дотик до нього може викликати дискомфорт або навіть заподіяти біль майбутнім кошенятам.

Наприкінці вагітності припиняйте будь-яку бурхливу активність вашої кішки, а також намагайтеся її взагалі не чіпати. Саме в цей час дуже важливо, щоб кішка відчувала себе максимально спокійно і розслаблено.

Вакцинація

Чудово, якщо кішці ще до вагітності зробили всі необхідні щеплення. Здорові матусі передають імунітет своїм кошенятам через молоко – ось чому вкрай важливо, щоб рівень антитіл в молоці був на високому рівні. Зверніться до ветеринара, який візьме у кішки аналіз крові на кількість антитіл і в разі необхідності призначить ті чи інші додаткові щеплення.

Облаштування гніздечка

, що в під час вагітності кішці не можна робити деякі щеплення. Обов'язково проконсультуйтеся з досвідченим ветеринаром, щоб визначити, які вакцини безпечні для здоров'я мами і її кошенят, а які – ні.

Якщо кішка живе у приватному будинку та інколи виходить прогулятися територією довкола, в останні два тижні її вагітності треба стежити за тим, щоб вона весь час була вдома. Це необхідно для того, щоб вона не народила на вулиці. Крім того, ви можете допомогти своїй кішці підготуватися до пологів, облаштувавши їй спеціальне "гніздечко", де вона зможе спокійно відпочити на пізньому етапі вагітності і провести пологи.

У цьому ж місці вона буде мати можливість в затишку і комфорті виходжувати своїх кошенят після їх народження.

Щоб кішка почувалася комфортно під час пологів, їй потрібне досить широке і високе "гніздечко". Простір для народження кошенят повинен бути достатньо великим, щоб кішка могла повністю лягти, щоб годувати своїх кошенят. Для цього підійде затишно облаштований кошик, ящик чи коробка.

Проте, не дивуйтеся, якщо майбутня породілля вибере іншу місцинку для появи на світ її малюків.

Паразити

Оскільки глисти можуть передаватися від кішки-мами до її малюків, важливо не припиняти курс з виведення паразитів протягом всієї вагітності. Крім того, не слід зупиняти і процедури щодо позбавлення від бліх. Однак спочатку все ж проконсультуйтеся з ветеринарним лікарем щодо лікування, щоб переконатися, що воно абсолютно безпечно для здоров'я кішки і її майбутніх кошенят.

Ускладнення під час вагітності

Викидень

Викидень, як правило, серйозно не відбивається на настрої кішок. Ба більше, напевно, ви навіть його не помітите. Виняток – викидень на пізньому етапі вагітності.

Якщо у кішки стався викидень, відведіть її на огляд до досвідченого ветеринара, щоб мінімізувати ризик зараження тієї чи іншої інфекцією.

Еклампсія

На відміну від собак, у кішок під час або після вагітності вкрай мала ймовірність розвитку кальцієвої недостатності в організмі, тобто еклампсії.

Щоб повністю убезпечити кішку, зверніть увагу, чи не страждає вона посмикуваннями кінцівок і чи немає у неї ознак надмірної нервозності і занепокоєння. Усе це симптоми еклампсії, яка, якщо не почати своєчасне лікування даного захворювання, може призвести до судомних нападів.

Кесарів розтин

Незважаючи на те що зазвичай кішки народжують без ускладнень, у деяких випадках, може знадобитися кесарів розтин. Це може статися, якщо у вашої кішки колись були травми тазу (наприклад, перелом) або якщо для її породи характерний незвично великий розмір голови або тіла (як, наприклад, у персидських кішок).

Кішці, найімовірніше, знадобиться кесарів розтин, якщо кошенята не народжуються на світ понад годину. Якщо пологи проходять за найгіршим сценарієм, негайно зв'яжіться з ветеринаром для надання кішці своєчасної медичної допомоги.

Хай вагітність і пологи минуть якнайкраще і принесуть і вам, і вашій кішці лише позитивні емоції.