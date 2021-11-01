Загиблих могло бути більше: як у Дніпрі кішка врятувала людей з пожежі

У Дніпрі під час пожежі загинуло двоє людей. Жертв могло б бути більше, якби не кішка, що допомогла врятувати мешканців будинку.

Вночі на 11 поверсі будинку, що розташований на вулиці Академіка Янгеля, в одній із квартир сталася пожежа. Під час ліквідації рятувальники знайшли тіла двох загиблих людей.

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Місцеві мешканці зазначають, що якби не кішка, постраждалих було б більше. Чотирилапа зчинила тривогу й почала голосно м'явкати. Такими діями вона розбудила господарку, а та, намагаючись зрозуміти поведінку домашньої улюблениці, відчула запах диму.



Кішка, яка врятувала людей / Скриншот з відео 1+1

Зрозумівши, що у будинку пожежа, жінка почала будити усіх сусідів. Саме це допомогло врятувати людей та уникнути більшої кількості постраждалих.

Для того, щоб кіт був здоровим і щасливим, він потребує збалансованого харчування. Саме такими є корми Purina®, смак яких задовольнить навіть вибагливого улюбленця. Обрати їх можна тут

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Чому сталася пожежа – невідомо. Наразі припускають, що причиною було замикання проводки.