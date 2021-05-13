Амбасадори степу: забавки більських бабаків зняли на милому відео

13 травня 2021 , 07:02
Читать новость на русском

Джерело:

Історико-культурний заповідник "Більськ"

Історико-культурний заповідник "Більськ", що на Полтавщині, створив відео з кадрами весняних ігор бабаків. Ці звірята – чи не наймиліші мешканці Більського городища.

Весняні забавки бабаків

Більське городище – це найбільше укріплене поселення у Європі доби раннього залізного віку. Територія городища багата на природні об'єкти, де рослинний світ і ландшафт – заповідні.

Лише подивіться Жінка купила яйце в супермаркеті та виростила із нього каченя

Бабаків у заповіднику прозвали "вартовими Гелону" – скіфського племені, яке жило на території цього Більського городища. Звірята моментами і справді схожі на охоронців, що стережуть свої поселення.

Маленька історія з життя більських бабаків – наймиліших мешканців Більського городища! Спостерігати за ними – суцільне задоволення,
– написали у заповіднику.

Як бабаки бавляться навесні: дивіться відео

Відео Оксани Дорошенко, монтаж Ірини Дудко.

Не так багато речей є важливішими за здоров'я та щастя ваших улюбленців. Для того, щоб бути здоровими та енергійними, їм потрібна справді якісна їжа. Purina® створена спеціально для того, щоб задовольнити усі потреби тварин.

Що відомо про бабаків

  • Бабак – рід гризунів родини вивіркових, поширених в Євразії та Північній Америці.
  • Бабаки в основному їдять зелень і багато видів трав, ягід, лишайники, мохи, коріння і квіти. Як правило, живуть у норах і перебувають у сплячці впродовж зими.
  • Більшість бабаків дуже соціальні.
  • В Україні мешкали два види бабака: степовий і альпійський, однак до наших днів дожив лише перший.
  • Бабаки завжди були символом степових просторів.
  • Бабака згадують на свято Явдохи – 14 березня. У цей день бабак прокидався, свистів тричі, перевертався на інший бік і спав аж до Благовіщення.


Бабаки – один зі символів степу / Скриншот

  • 2 лютого, відзначається День бабака – популярне в Канаді та США свято, яке приваблює туристів з усього світу. Цього дня, ґрунтуючись на поведінці бабака, складають прогноз на весну.
  • Цьогоріч харківський бабак Тимко передбачив, що весна у 2021 році буде ранньою і прийде через 6 тижнів. Втім, він дещо помилився, адже назвати цьогорічну весну ранньою складно.

Дані на основі Вікіпедії

Автор: Вероніка Климська