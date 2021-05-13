Амбасадори степу: забавки більських бабаків зняли на милому відео

Історико-культурний заповідник "Більськ", що на Полтавщині, створив відео з кадрами весняних ігор бабаків. Ці звірята – чи не наймиліші мешканці Більського городища.

Весняні забавки бабаків

Більське городище – це найбільше укріплене поселення у Європі доби раннього залізного віку. Територія городища багата на природні об'єкти, де рослинний світ і ландшафт – заповідні.

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Бабаків у заповіднику прозвали "вартовими Гелону" – скіфського племені, яке жило на території цього Більського городища. Звірята моментами і справді схожі на охоронців, що стережуть свої поселення.

Маленька історія з життя більських бабаків – наймиліших мешканців Більського городища! Спостерігати за ними – суцільне задоволення,

– написали у заповіднику.

Як бабаки бавляться навесні: дивіться відео

Відео Оксани Дорошенко, монтаж Ірини Дудко.

Що відомо про бабаків

Бабак – рід гризунів родини вивіркових, поширених в Євразії та Північній Америці.

Бабаки в основному їдять зелень і багато видів трав, ягід, лишайники, мохи, коріння і квіти. Як правило, живуть у норах і перебувають у сплячці впродовж зими.

Більшість бабаків дуже соціальні.

В Україні мешкали два види бабака: степовий і альпійський, однак до наших днів дожив лише перший.

Бабаки завжди були символом степових просторів.

Бабака згадують на свято Явдохи – 14 березня. У цей день бабак прокидався, свистів тричі, перевертався на інший бік і спав аж до Благовіщення.

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Бабаки – один зі символів степу / Скриншот

2 лютого, відзначається День бабака – популярне в Канаді та США свято, яке приваблює туристів з усього світу. Цього дня, ґрунтуючись на поведінці бабака, складають прогноз на весну.

Цьогоріч харківський бабак Тимко передбачив, що весна у 2021 році буде ранньою і прийде через 6 тижнів. Втім, він дещо помилився, адже назвати цьогорічну весну ранньою складно.

Дані на основі Вікіпедії