За котиками можна спостерігати онлайн: навіщо у харківському притулку встановили камери
Харківський міський притулок для безхатніх тварин встановив цілодобові камери спостереження за котами. Яка мета проєкту – читайте у матеріалі.
Працівники притулку сподіваються, що цілодобові камери, які відтворюють відео в реальному часі на платформі YouTube, допоможуть чотирилапим знайти нову сім'ю.
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"Відтепер кожен може поспостерігати за життям котиків притулку і вибрати собі улюбленця не виходячи з дому", — розповіли працівники комунального підприємства "Центр поводження з тваринами".
Дивіться відео з першого вольєру:
Дивіться відео з другого вольєру:
Камери у вольєрах працюють завжди, як вдень, так і вночі, що допомагає фіксувати всі моменти:
- Як грають.
- Сплять.
- Їдять.
- Як зустрічають гостей та персонал притулку.
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Що відомо про притулок
Харківська міська рада створила комунальне підприємство "Центр поводження з тваринами". У його функції входить:
- Контроль за дотриманням Правил утримання домашніх тварин громадянами та організаціями в місті Харкові.
- Реєстрація домашніх тварин.
- Вилов безпритульних собак з території міста Харкова та розміщення їх в міському Центрі утримання тварин.
- Пошук господарів для котів і собак.
- Створення системи пошуку загублених тварин. Тільки якщо на нашийнику у собаки чи кота є особистий номер жетона. У разі відсутності – пошук тварини можливий при наявності електронного чіпа.
- Прийом втрачених тварин до повернення їх власнику. А також тих, чиї господарі з певних причин не можуть їх більше утримувати.
- Надання тваринам ветеринарних послуг за соціальними цінами.
- Боротьба з незаконною торгівлею тваринами.
Крім того, будь-хто може доглядати за тваринами, даруючи їм найголовніше — спілкування з людиною і турботу.