За котиками можна спостерігати онлайн: навіщо у харківському притулку встановили камери

10 листопада 2021 , 18:02
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Джерело:

Харківський міський притулок для безхатніх тварин

Харківський міський притулок для безхатніх тварин встановив цілодобові камери спостереження за котами. Яка мета проєкту – читайте у матеріалі.

Працівники притулку сподіваються, що цілодобові камери, які відтворюють відео в реальному часі на платформі YouTube, допоможуть чотирилапим знайти нову сім'ю.

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"Відтепер кожен може поспостерігати за життям котиків притулку і вибрати собі улюбленця не виходячи з дому", — розповіли працівники комунального підприємства "Центр поводження з тваринами".

Дивіться відео з першого вольєру:

Дивіться відео з другого вольєру:

Камери у вольєрах працюють завжди, як вдень, так і вночі, що допомагає фіксувати всі моменти: 

  • Як грають.
  • Сплять.
  • Їдять.
  • Як зустрічають гостей та персонал притулку.
Для того, щоб кіт був здоровим і щасливим, він потребує збалансованого харчування. Саме такими є корми Purina®, смак яких задовольнить навіть вибагливого улюбленця. Обрати їх можна тут.

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Що відомо про притулок

Харківська міська рада створила комунальне підприємство "Центр поводження з тваринами". У його функції входить:

  • Контроль за дотриманням Правил утримання домашніх тварин громадянами та організаціями в місті Харкові.
  • Реєстрація домашніх тварин.
  • Вилов безпритульних собак з території міста Харкова та розміщення їх в міському Центрі утримання тварин.
  • Пошук господарів для котів і собак.
  • Створення системи пошуку загублених тварин. Тільки якщо на нашийнику у собаки чи кота є особистий номер жетона. У разі відсутності – пошук тварини можливий при наявності електронного чіпа.
  • Прийом втрачених тварин до повернення їх власнику. А також тих, чиї господарі з певних причин не можуть їх більше утримувати.
  • Надання тваринам ветеринарних послуг за соціальними цінами.
  • Боротьба з незаконною торгівлею тваринами.

Крім того, будь-хто може доглядати за тваринами, даруючи їм найголовніше — спілкування з людиною і турботу.

Автор: Марія Лелека