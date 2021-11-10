Працівники притулку сподіваються, що цілодобові камери, які відтворюють відео в реальному часі на платформі YouTube, допоможуть чотирилапим знайти нову сім'ю.

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"Відтепер кожен може поспостерігати за життям котиків притулку і вибрати собі улюбленця не виходячи з дому", — розповіли працівники комунального підприємства "Центр поводження з тваринами".

Дивіться відео з першого вольєру:

Дивіться відео з другого вольєру:

Камери у вольєрах працюють завжди, як вдень, так і вночі, що допомагає фіксувати всі моменти:

Як грають.

Сплять.

Їдять.

Як зустрічають гостей та персонал притулку.

Для того, щоб кіт був здоровим і щасливим, він потребує збалансованого харчування. Саме такими є корми Purina®, смак яких задовольнить навіть вибагливого улюбленця. Обрати їх можна тут.

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Що відомо про притулок

Харківська міська рада створила комунальне підприємство "Центр поводження з тваринами". У його функції входить:

Контроль за дотриманням Правил утримання домашніх тварин громадянами та організаціями в місті Харкові.

Реєстрація домашніх тварин.

Вилов безпритульних собак з території міста Харкова та розміщення їх в міському Центрі утримання тварин.

Пошук господарів для котів і собак.

Створення системи пошуку загублених тварин. Тільки якщо на нашийнику у собаки чи кота є особистий номер жетона. У разі відсутності – пошук тварини можливий при наявності електронного чіпа.

Прийом втрачених тварин до повернення їх власнику. А також тих, чиї господарі з певних причин не можуть їх більше утримувати.

Надання тваринам ветеринарних послуг за соціальними цінами.

Боротьба з незаконною торгівлею тваринами.

Крім того, будь-хто може доглядати за тваринами, даруючи їм найголовніше — спілкування з людиною і турботу.