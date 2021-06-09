Їжачок потрапив у халепу і самотужки прийшов у Одеський зоопарк по допомогу

В Одеському зоопарку далеко не вперше рятують хворих і покинутих тваринок. Та нещодавно тут стався унікальний випадок – понівечений їжачок самотужки приповз по допомогу.
Їжак був голодним та мав травмоване око. Наразі про тварину піклуються працівники звіринцю.
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Їжак сам приповз по допомогу
Співробітниця реабілітаційного центру Наталя Буковецька розповідає, що від голоду він почав гризти каміння. Він був знесиленим і буквально кинувся на їжу.
Він потрапив у якусь халепу. У нього побите око. Це молоденький їжачок, народився цього року,
– розповіла Наталя Буковецька.
Директор Одеського зоопарку Ігор Бєляков розповідає: це той випадок, коли тварина сама прийшла просити допомогу. Раніше такого у зоопарку не фіксували.
Травмоване око їжачка лікують / Скриншот з відео
Такі їжаки, звісно, живуть у парку неподалік. Скоріш за все звідти він і приповз до людей і тварин. Не знати, як би склалася його доля, якби він залишився у парку. Зараз його лікують і відгодовують.
Це не перша тваринка, яку рятують в Одеському зоопарку. Але перша, яка по допомогу прийшла самотужки. Після того, як їжак одужає, його повернуть до місцевого парку.Не так багато речей є важливішими за здоров'я та щастя ваших улюбленців. Для того, щоб бути здоровими та енергійними, їм потрібна справді якісна їжа. Purina® створена спеціально для того, щоб задовольнити усі потреби тварин.
Їжачки в Україні
Дані з Вікіпедії
- В Європі загалом та в Україні зокрема їжаки поширені повсюдно.
- В Україні найчисельніші популяції живуть на Півдні, зокрема, у Криму.
- Скрізь їжаки тяжіють до урболандшафту: малих населених пунктів і дачних селищ.
- У цілковито природних умовах зустрічаються рідко.
- Їжаки живляться різними дрібними тваринами – комахами, молюсками, ящірками, дрібними гризунами.