Кидають виклик законам природи: 3 тварини-рекордсмени, які живуть неймовірно довго

Деякі тварини можуть жити десятками років, як людина, а деякі навіть століттями, уповільнивши процес старіння. Такі довгожителі є дивом природи, які відкривають нам нові горизонти у розумінні життя.

Зокрема, існує щонайменше 3 тварини-довгожителя нашої планети. Які саме – дізнайтеся нижче у матеріалі!

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3 тварини-рекордсмени, які живуть неймовірно довго

Морські крокодили: понад 120 років

Морські крокодили (Crocodylus porosus) можуть прожити понад 70 років, якщо досягнуть статевозрілого віку. Хоча дані про максимальну тривалість їхнього життя обмежені, історичні записи вказують на те, що деякі крокодили перевищували 120 років. Для повного розуміння довголіття цих істот необхідні подальші дослідження.

Вважається, що Касіо – найбільшому крокодилу у світі, що міститься в неволі - близько 120 років. Він був виловлений у 1984 році на скотарському ранчо на південному заході Австралії, і відтоді міститься у крокодилячому парку Марінленд на острові Грін.



Морські крокодили є довгожителями / Фото Unsplash

Під час нещодавньої знахідки, височенна фігура заввишки 16 футів 10 дюймів (5,13 метра), за оцінками провідних експертів, мала вік від 30 до 80 років. За оцінками експертів, станом на 2023 рік цій людині, відомій як Кассіо, буде приблизно 120 років. Вчені відзначають, що Кассіо все ще продовжує рости, пропонуючи цінну інформацію про довголіття.

Дивовижним відкриттям також став морський крокодил-довгожитель, на ім'я Містер Фреші, який, за оцінками, прожив від 120 до 140 років. Крокодил був спійманий у Північному Квінсленді Стівом Ірвіном та його батьком у 1970 році, а потім перевезений до Австралійського зоопарку, де він прожив 40 років до своєї смерті у 2010 році. Експерти вважають, що на момент упіймання містеру Фреші було близько 100 років.

Сейшельська гігантська черепаха: понад 190 років

Джонатан, 190-річна сейшельська гігантська черепаха, що мешкає на острові Святої Єлени в Атлантичному океані з 1882 року, є чудовим прикладом довголіття. Відомі своєю довгою тривалістю життя, такі черепахи, як Джонатан, продовжують зачаровувати глядачів своєю незмінною присутністю.

Її вік оцінюється приблизно, але на фотографії, зробленій між 1882 та 1886 роками, вона вже була повністю зрілим екземпляром, тобто мала не менше 50 років.



Сейшельська гігантська черепаха Джонатан / Фото Guinness World Records

У січні 2022 року Книга рекордів Гіннеса визнала Джонатана найстарішою черепахою на Землі. Ветеринар Джо Холлінз описав її як місцеву ікону та символ стійкості перед змінами.

Ці великі черепахи можуть жити так довго через кілька причин. Спочатку, вони ростуть повільно і потребують багато часу, щоб стати дорослими і почати розмноження. І найважливіше, вони мають здатність швидко відновлювати пошкоджені клітини у своєму тілі, що допомагає їм залишатися здоровими й активними протягом багатьох років.

Гренландський кит: потенційно понад 200 років

Гренландські кити (Balaena mysticetus) є ссавцями-довгожителями, причому деякі особини живуть у комфортних умовах понад 100 років і, можливо, навіть понад 200 років. Ця інформація, надана NOAA, проливає світло на невідому раніше тривалість життя цих арктичних і субарктичних китів. Кам'яні наконечники гарпунів, знайдені у спійманих особин, слугують доказом їхнього дивовижного довголіття.



Гренландські кити теж довгожителі / Фото Unsplash

Вчені виявили мутації в гені ERCC1 у китів. Цей ген відіграє вирішальну роль у відновленні пошкодженої ДНК і потенційно допомагає захистити китів від раку, який є основною причиною смертності. Крім того, дублювання іншого гена, PCNA, який відповідає за ріст і репарацію клітин, може уповільнити процес старіння у китів.

До слова, вивчення цих китів-довгожителів може підказати про те, як продовжити людське життя.