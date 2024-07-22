Особливий зв'язок: які люди найбільше прив'язуються до своїх улюбленців

Людина вже протягом тисяч років звикла жити пліч-о-пліч із пухнастими друзями найрізноманітніших видів. Нещодавно вчені виявили, що обрана група людей має здатність формувати надзвичайно міцні зв'язки зі своїми домашніми улюбленцями.

Нещодавнє дослідження, проведене у Британії, показало, що люди з високим рівнем невротизму та сумлінності сильніше прив'язуються до своїх домашніх тварин. Незвичайний зв'язок між господарями та їхніми улюбленцями за наявності певних рис характеру і психологічних особливостей зацікавив учених.

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Які люди найбільше прив'язуються до своїх улюбленців

Дослідження, опубліковане в журналі Frontiers in Psychiatry, показало, що:

жінки,

власники собак,

люди старше 50 років,

ті, хто піклується про дітей до 18 років

мають сильніші зв'язки зі своїми домашніми улюбленцями. Дослідження заглибилося у вплив особистісних рис і демографічних факторів на стосунки між людьми й тваринами.

Понад 500 мільйонів домашніх улюбленців живуть у домогосподарствах по всьому світу. Цих улюблених компаньйонів цінують за їхню вірну дружбу, емоційний комфорт і здатність щодня приносити щастя в життя незліченної кількості людей.

Багато власників домашніх тварин повідомили, що завдяки домашнім улюбленцям у них з'явилося відчуття цілісності, зменшилася самотність і покращилося психічне здоров'я. Крім того, було виявлено, що турбота про домашніх тварин сприяє фізичній активності та соціальній взаємодії між власниками тварин, що призводить до розвитку позитивних і взаємовигідних стосунків.

Як проходило дослідження?

У дослідженні, проведеному професорами Деборою Веллс і Кетрін Трейсі, 938 дорослих власників собак і котів були залучені до участі через соціальні мережі. Учасники заповнили анкети, які оцінювали їхні особистісні риси, психологічні характеристики та рівень прив'язаності до своїх домашніх улюбленців.

Вчені виявили, що підвищений рівень невротизму та сумлінності корелює з глибшою прив'язаністю до домашніх улюбленців. Також було показано, що демографічні змінні мають помітний вплив на інтенсивність цих зв'язків з домашніми улюбленцями.

Жінки, власники собак, літні люди і ті, хто доглядає за дітьми, повідомили про сильніші зв'язки зі своїми вихованцями. Це узгоджується з результатами попередніх досліджень, згідно з якими жінки та власники собак формують міцніші прихильності завдяки вищому рівню емпатії та соціальній природі собак.