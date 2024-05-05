В американському місті Кеноша народилось цуценя Белла з рідкісною вродженою вадою. У неї 5 лап та 9 пальців, набагато більше, аніж у звичайних собак.

Фахівці спочатку розглядали можливість операції, зокрема й ампутації кінцівки, але згодом від цього рішення відмовилися.

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Собака із 5 лапами та 9 пальцями

Завдяки рентгенівським знімкам було виявлено, що у Белли також нестандартна будова іклів, зайві кістки, зокрема стегнова, дві великогомілкові та дві малогомілкові.

Така патологія називається димелія й полягає в дублюванні певних кісток. Вони називають Беллу "справжнім єдинорогом як тілом, так і духом" через її рідкісну анатомічну особливість, а також стверджують, що це перший задокументований випадок димелії саме у собаки,

– кажуть ветеринари.



У Белли 5 лап та 9 пальців / Фото Wisconsin Humane Society



Рентген Белли / Фото Wisconsin Humane Society

Історія Белли стрімко поширилася в інтернеті та привернула увагу багатьох людей. Користувачі мережі побажали пухнастику якнайшвидше знайти хороший дім.

Провідна ветеринарка Ненсі Вайс зізналася, що "ніколи раніше не бачила нічого подібного". Жінка була настільки збентежена станом Белли, що викликала для консультації хірургічну бригаду.



Белла / Фото Wisconsin Humane Society

Фахівці спочатку розглядали можливість операції, зокрема й ампутації кінцівки, але згодом від цього рішення відмовилися, оскільки Белла почувається добре і може вільно пересуватися. Хоча додаткові кістки дещо обмежують рухливість собаки, вона дуже любить гуляти та бігати на ігровому майданчику.