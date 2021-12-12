Як вівці готують ялинки до Різдва: фото роботи помічників

На німецькій плантації різдвяних ялинок зʼявилися незвичайні працівники. Ними стали шропширські овечки.

У фермера з Саксонії живе 11 шропширських овечок, які об'їдають траву довкола ялинок та сосен. Це допомагає їм краще рости та розвиватися. Крім того, овечки забезпечують рослини природним добривом.

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На плантації росте майже 10 тисяч органічних хвойних дерев. Відповідно у тварин є велика площа для роботи.

Відомо, що їх господар Інго Меттена цій території вже кілька років вирощує ялинки до Різдва.

Дивіться фото: як працюють овечки

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Що відомо про шропширських овечок

Представники шропширської породи – це досить великі тварини. Вага баранів складає 90–110 кілограм, вівці важать близько 70 – 80 кілограмів. Більшість тварин мають міцну конституцію тіла.

Шропширська порода створена на території британських графств Стаффордшир і Шропшир у першій половині 19 століття.

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.