Як маленький тюлень вчиться плавати: миле відео з пляжу поруч з океаном

На відео попав момент, як мама-тюлень привчала свого малюка до води. Ролик в ютуб зібрав майже 20 тисяч переглядів.

Відомо, що ролик зняли на Каліфорнійському узбережжі. Саме там тюлені зайняли величезний простір пляжу.

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Тварини привчали своїх дитинчат до плавання, підштовхуючи їх до води. Крім того, дорослі тюлені ще й встигали захищати своє потомство від докучливих чайок. Усе це вдалося побачити людям, які опублікували відео в інтернеті.

Дивіться відео навчань тюленів:

Що відомо про тюленів

Всього налічується близько 33 видів тюленів. Вони зустрічаються в більшості вод світу, головним чином в Арктиці та Антарктиці, а також в деяких районах тропіків.

Тривалість життя у тюленів залежить від того самець це чи самка. Самки живуть довше самців, в середньому термін їх життя становить 35 років. Самці живуть в середньому на 10 років менше – 25 років.

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На березі тюлені незграбні та повільні, тому на лежбищах вони спеціально розташовуються ближче до води, щоб в разі небезпеки пірнути у воду.

Деякі підвиди звичайного тюленя через їх браконьєрського промислу знаходяться під загрозою зникнення.