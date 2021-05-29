Впав до ями з водою: в Одесі врятували песика

Собака провалився у яму й не міг вилізти звідти сам. На щастя, небайдужі люди викликали рятувальників.
Інцидент трапився на вулиці Агрономічній. Собаку із благаючими очима побачили одесити. Вони й викликали рятувальників.
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На щастя, допомога прийшла вчасно. За допомогою драбини-палки та рятувальної мотузки рятувальники дістали песика з пастки.Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.
Песик не сподівався вилізти з пастки / Фото ДСНС
Бідолага! Дякую, що врятували, – коментують порятунок користувачі фейсбука.