Сюрприз на задньому сидінні: водій знайшов у салоні машини великого пітона

Водій зі штату Міннесота (США) був шокований, коли виявив на задньому сидінні свого автомобіля гігантського пітона. Чоловік погодився підвезти попутника, а коли перевірив, чи не залишив він своїх речей, то несподівано побачив масивну змію.

Якщо власник змії не з'явиться, рептилію відправлять до служби порятунку тварин. Про цей курйозний випадок повідомляють співробітники Департаменту поліції Міннеаполіса (MPD).

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Водій знайшов у салоні машини великого пітона

Офіцери п'ятої дільниці не могли повірити власним очам, коли водій повідомив про небажаного гостя в машині. Офіцери поліції на опублікованому відео показують змію на камеру.



Пітон був на задньому сидінні авто / Фото Minneapolis Police Department

Рептилію залишили в його машині близько 20:00 в середу, 3 липня, недалеко від центру Міннеаполіса.

Змію уже дістали з машини, однак поліціанти не змогли зв'язатися з її власником, тож плазуна передали у службу контролю за тваринами,

— йдеться в заяві департаменту поліції.

Повідомляється, що в результаті інциденту ніхто не постраждав. Якщо власник змії не з'явиться, рептилію, ймовірно, відправлять до служби порятунку тварин.

За словами Тоні Шендела, директора служби догляду та контролю за тваринами Міннеаполіса, це незвично, що хтось так вчинив. Загалом дивна ситуація – багато запитань без відповідей.

Водій знайшов у салоні машини великого пітона: дивіться відео

До слова, пітони – це неотруйні змії, яких часто тримають як домашніх улюбленців. Зазвичай вони важать від 3 до 5 фунтів і славляться своєю слухняністю.