Новий вірус загрожує всьому живому на Землі: щось допомагає йому поширюватися і мутувати

Світова спільнота тільки почала бачити світло в кінці тунелю з пандемією коронавірусу, як з'явилася нова небезпека у вигляді високопатогенного вірусу пташиного грипу H5N1. З'являються повідомлення про те, що вірус поширився на всі континенти й здатний інфікувати понад 350 видів птахів і приблизно 60 видів ссавців, становлячи потенційну загрозу і для людини.

Дослідники виявили те, що сприяє швидкому поширенню пташиного грипу планетою і допомагає вірусу розвиватися та адаптуватися.

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Новий вірус загрожує всьому живому на Землі

У сьогоднішньому звіті було визначено, що водоплавні птахи є основними переносниками вірусу, здатними передавати його іншим видам і сприяти глобальному поширенню.

У результаті це глобальне перенесення дає змогу хворобі поширюватися, а генетика і вірулентність вірусу допомагають йому постійно адаптуватися до нових умов,

– каже науковець Нітіа Будху.

Вчені виявили, що зміна клімату відіграє певну роль у виникненні зоонозних вірусів, таких як пташиний грип. Зміна глобального клімату змінює схеми та маршрути міграції птахів, що призводить до масштабних переміщень видів з помірним кліматом через вищі температури та екстремальні погодні умови. Як повідомляють дослідники, це призвело до появи захворювань у нових регіонах і генетичних конфігурація.

Як розвивався вірус?

Вперше вірус пташиного грипу було виявлено в Китаї 1997 року, відтоді екологія і генетика H5N1 значно змінилися. Наприклад, лише кілька років тому вірус сягнув полярних регіонів, а 2022 року було зафіксовано першу смерть білого ведмедя від пташиного грипу.

За майже три десятиліття вірус дістався до молочної худоби, а 2024 року вперше в історії був переданий від тварини до людини. Тепер дослідники вважають, що H5N1 адаптується до зараження ссавців.

З кожним роком з'являється дедалі більше свідчень про те, що зміна клімату прискорює глобальне поширення і появу нових штамів H5N1. Також учені вважають, що ширші сезонні коливання також сприяють появі нових варіантів пташиного грипу.

Нещодавні випадки передавання вірусу від птаха до людини та від великої рогатої худоби до людини підкреслюють загрози, які походять від цих вірусів, і важливість розуміння того, як зміна клімату впливає на їхнє поширення.

Тепер учені вважають, що боротьба з кліматичною кризою і стримування поширення пташиного грипу в усьому світі є пріоритетними завданнями, оскільки в майбутньому на нас може чекати нова пандемія.