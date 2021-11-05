Віднесені до зникаючих видів: як в Україні відновлюють популяцію степових бабаків

Степові бабаки, яких переселили до Тарутинського степу, що на півдні Одеської області, змогли акліматизуватися. Відомо, що цей вид в Україні віднесений до числа зникаючих і включений до Червоної книги.

Групу з 8 бабаків, а саме 3 самців та 5 самок, переселили восени 2020 року. За акліматизацією тварин постійно спостерігали спеціалісти.

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Усе це частина масштабної ініціативи щодо відновлення дикої природи Тарутинського степу, який має площу 8 тисяч гектарів.

Бабаки є важливою ланкою харчових ланцюгів, а їх нори можуть досягати в довжину до 20 метрів і до 3 метрів у глибину, що позитивно впливає на стан ґрунту та підземної води. Крім того, ці гризуни допомагають поширювати насіння та створювати зони, де можуть рости різні види рослин.

Дивіться відео про бабаків в Тарутинському степу:

У майбутньому планують випустити більшу кількість степових бабаків, аби створити стабільну популяцію виду.

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Що відомо про степового бабака

Цей вид, що мешкає у степах Східної Європи та Центральної Азії, на відкритих горбистих луках і краях сільськогосподарських полів. Колись був поширений в Україні, але його чисельність впала ще у 19 столітті через полювання та землеробство.

Відомо, що типова сім'я бабаків складається з одного дорослого самця, 2 – 3 самок, та 5 або більше особин молоді різного віку. Сімейне лігво побудоване на системі камер, які з'єднаних норами. Коли колонії стають надто великими, деякі тварини мігрують на невеликі відстані, щоб утворити нові колонії.

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