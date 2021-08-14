Відео дня: кіт дав прочухана галасливому фену

14 серпня 2021 , 19:44
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Джерело:

тікток gabigalvezb

Відомо, що майже усі коти не люблять воду, пилосос і галас. Один кіт з Іспанії, опинившись поблизу предмета, якого ненавидить, вирішив йому помститися.

Відповідне відео оприлюднила його хазяйка у своєму тіктоці. Кадри залетіли у рекомендації і за лічені дні набрали понад 2 мільйони переглядів. 

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Кіт побив фен

Опинившись наодинці із вимкнутим (що важливо) феном, кіт вирішив йому помститися. Він декілька разів вдарив його лапкою, шикав і гарчав на нього. 

Кіт навіть не посоромився присутності своєї хазяйки, яка усю цю милість знімала на відео, про себе тихенько регочучи. 

@gabigalvezb

Mi gata odia el secador, comenta si no habías visto a un gato haciendo “jjjjjj” ##gata ##cat ##fyp ##catlover

♬ original sound - gil

Користувачі тіктоку жартують, що наступною жертвою кота буде пилосос. 

  • "Отак тобі, галасливий негідник!"
  • "Це йому за те, що лякає чесних котів."
  • "Правильно, киця! Наваляй йому! Я теж фени недолюблюю."
  • "Пилосос буде наступним."

Чому коти бояться шуму і предметів, які його створюють

Джерело: PetPlan

  • Це проблема може виникнути з раннього віку, а може бути набутою з часом.
  • Кішка може боятися будь-якого звуку, з яким вона має негативну асоціацію. Ці чотирилапі можуть боятися феєрверків, гучних ударів, грому чи побутової техніки.
  • Якщо коти змалечку не чують щоденних звуків людей, то найімовірніше, що вони виростуть, боячись їх.
  • Кошеня, яке виховувалося в досить галасливому будинку, рідше матиме фобію звуку.


Коти бояться пилососів, фенів, вентиляторів, газонокосарок / Фото з Unsplash

  • До того ж коти також можуть стати чутливими до звуку пізніше в житті, особливо якщо вони починають втрачати зір або мають деменцію.
  • Якщо кішка відчуває страх перед якимось предметом, вона зазвичай тікає від нього, ховаючись у темному місці. Випадки нападу на джерело шуму – досить рідкісні.
Щоб улюбленці залишалися здоровими сьогодні й завтра, їм потрібно забезпечити 100 % поживних речовин. Purina® робить продукти, які подобаються котам, водночас забезпечуючи харчування, яке сприяє їхньому здоров'ю та благополуччю.
Автор: Вероніка Климська