Відео дня: кіт дав прочухана галасливому фену

Відомо, що майже усі коти не люблять воду, пилосос і галас. Один кіт з Іспанії, опинившись поблизу предмета, якого ненавидить, вирішив йому помститися.

Відповідне відео оприлюднила його хазяйка у своєму тіктоці. Кадри залетіли у рекомендації і за лічені дні набрали понад 2 мільйони переглядів.

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Кіт побив фен

Опинившись наодинці із вимкнутим (що важливо) феном, кіт вирішив йому помститися. Він декілька разів вдарив його лапкою, шикав і гарчав на нього.

Кіт навіть не посоромився присутності своєї хазяйки, яка усю цю милість знімала на відео, про себе тихенько регочучи.

Користувачі тіктоку жартують, що наступною жертвою кота буде пилосос.

"Отак тобі, галасливий негідник!"

"Це йому за те, що лякає чесних котів."

"Правильно, киця! Наваляй йому! Я теж фени недолюблюю."

"Пилосос буде наступним."

Чому коти бояться шуму і предметів, які його створюють

Джерело: PetPlan

Це проблема може виникнути з раннього віку, а може бути набутою з часом.

Кішка може боятися будь-якого звуку, з яким вона має негативну асоціацію. Ці чотирилапі можуть боятися феєрверків, гучних ударів, грому чи побутової техніки.

Якщо коти змалечку не чують щоденних звуків людей, то найімовірніше, що вони виростуть, боячись їх.

Кошеня, яке виховувалося в досить галасливому будинку, рідше матиме фобію звуку.



Коти бояться пилососів, фенів, вентиляторів, газонокосарок / Фото з Unsplash

До того ж коти також можуть стати чутливими до звуку пізніше в житті, особливо якщо вони починають втрачати зір або мають деменцію.

Якщо кішка відчуває страх перед якимось предметом, вона зазвичай тікає від нього, ховаючись у темному місці. Випадки нападу на джерело шуму – досить рідкісні.