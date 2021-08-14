Відео дня: кіт дав прочухана галасливому фену
Джерело:тікток gabigalvezb
Відомо, що майже усі коти не люблять воду, пилосос і галас. Один кіт з Іспанії, опинившись поблизу предмета, якого ненавидить, вирішив йому помститися.
Відповідне відео оприлюднила його хазяйка у своєму тіктоці. Кадри залетіли у рекомендації і за лічені дні набрали понад 2 мільйони переглядів.
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Кіт побив фен
Опинившись наодинці із вимкнутим (що важливо) феном, кіт вирішив йому помститися. Він декілька разів вдарив його лапкою, шикав і гарчав на нього.
Кіт навіть не посоромився присутності своєї хазяйки, яка усю цю милість знімала на відео, про себе тихенько регочучи.
Користувачі тіктоку жартують, що наступною жертвою кота буде пилосос.
- "Отак тобі, галасливий негідник!"
- "Це йому за те, що лякає чесних котів."
- "Правильно, киця! Наваляй йому! Я теж фени недолюблюю."
- "Пилосос буде наступним."
Чому коти бояться шуму і предметів, які його створюють
Джерело: PetPlan
- Це проблема може виникнути з раннього віку, а може бути набутою з часом.
- Кішка може боятися будь-якого звуку, з яким вона має негативну асоціацію. Ці чотирилапі можуть боятися феєрверків, гучних ударів, грому чи побутової техніки.
- Якщо коти змалечку не чують щоденних звуків людей, то найімовірніше, що вони виростуть, боячись їх.
- Кошеня, яке виховувалося в досить галасливому будинку, рідше матиме фобію звуку.
Коти бояться пилососів, фенів, вентиляторів, газонокосарок / Фото з Unsplash
- До того ж коти також можуть стати чутливими до звуку пізніше в житті, особливо якщо вони починають втрачати зір або мають деменцію.
- Якщо кішка відчуває страх перед якимось предметом, вона зазвичай тікає від нього, ховаючись у темному місці. Випадки нападу на джерело шуму – досить рідкісні.