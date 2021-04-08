Унікальна операція: ветеринари видалили пухлину у 16-річної жаби

Джерело:ТСН
У Дніпрі лікарям вдалося успішно прооперувати австралійську жабу. Вона вже побила рекорд довголіття, а її власники сподіваються, що їхня улюблениця тішитиме їх ще багато років.
Австралійська квакша, яку звати Жабік, прожила у родині 16 років. Її вразило онкологічне захворювання і власники звернулися до ветеринарів.
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Ветеринари вирішили видалити кістки, які знищила пухлина. Операцію проводили в особливих умовах, аби не завдати тварині опіків. В операційний була підвищена вологість та вивірена температура.
Жабіку видалили пухлину і кістки, які вона вразила / Скриншот з відео
Зусилля дали свій результат – Жабік вже вдома і почувається добре. Австралійська квакша у своїх господарів вже прожила на рік довше, ніж зазвичай у природі. Але власники сподіваються, що це не останній рекорд довголіття їхньої улюблениці.Кожен домашній улюбленець – унікальний, і кожному потрібне особливе харчування. Серед широкого асортименту високоякісних кормів Purina® ви зможете обрати той, що ідеально підійде саме вашому улюбленцю.
Дані на основі TulaZoo