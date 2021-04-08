У Дніпрі лікарям вдалося успішно прооперувати австралійську жабу. Вона вже побила рекорд довголіття, а її власники сподіваються, що їхня улюблениця тішитиме їх ще багато років.

Австралійська квакша, яку звати Жабік, прожила у родині 16 років. Її вразило онкологічне захворювання і власники звернулися до ветеринарів.

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Операція австралійської квакші

Ветеринари вирішили видалити кістки, які знищила пухлина. Операцію проводили в особливих умовах, аби не завдати тварині опіків. В операційний була підвищена вологість та вивірена температура.



Жабіку видалили пухлину і кістки, які вона вразила / Скриншот з відео

Зусилля дали свій результат – Жабік вже вдома і почувається добре. Австралійська квакша у своїх господарів вже прожила на рік довше, ніж зазвичай у природі. Але власники сподіваються, що це не останній рекорд довголіття їхньої улюблениці.

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Що відомо про австралійську квакшу

Вид поширений на території Австралії і Нової Гвінеї.

Як правило, зустрічається в сухих лісах і на луках далеко від водойм, набагато рідше – у вологих лісах поблизу струмків і боліт, на скелях або стовбурах дерев.

Веде нічний спосіб життя.

Харчується безхребетними комахами: метеликами, тарганами.

Австралійська квакша виростає до 10 сантиметрів в довжину.

У природі живе зазвичай 15 років.

Колір спини квакші залежить від температури і характеру навколишнього середовища.

Може бути від коричневого або сірувато-зеленого до яскраво-смарагдово-зеленого.

У деяких екземплярів на спині є маленькі білі плями неправильної форми.

Дані на основі TulaZoo