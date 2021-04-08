Унікальна операція: ветеринари видалили пухлину у 16-річної жаби
У Дніпрі лікарям вдалося успішно прооперувати австралійську жабу. Вона вже побила рекорд довголіття, а її власники сподіваються, що їхня улюблениця тішитиме їх ще багато років.
Джерело:ТСН
Австралійська квакша, яку звати Жабік, прожила у родині 16 років. Її вразило онкологічне захворювання і власники звернулися до ветеринарів.
Дивіться ще Міміметр зашкалює: ледачий і голодний їжачок потрапив на вірусне відео
Операція австралійської квакші
Ветеринари вирішили видалити кістки, які знищила пухлина. Операцію проводили в особливих умовах, аби не завдати тварині опіків. В операційний була підвищена вологість та вивірена температура.
Жабіку видалили пухлину і кістки, які вона вразила / Скриншот з відео
Зусилля дали свій результат – Жабік вже вдома і почувається добре. Австралійська квакша у своїх господарів вже прожила на рік довше, ніж зазвичай у природі. Але власники сподіваються, що це не останній рекорд довголіття їхньої улюблениці.
Що відомо про австралійську квакшу
- Вид поширений на території Австралії і Нової Гвінеї.
- Як правило, зустрічається в сухих лісах і на луках далеко від водойм, набагато рідше – у вологих лісах поблизу струмків і боліт, на скелях або стовбурах дерев.
- Веде нічний спосіб життя.
- Харчується безхребетними комахами: метеликами, тарганами.
- Австралійська квакша виростає до 10 сантиметрів в довжину.
- У природі живе зазвичай 15 років.
- Колір спини квакші залежить від температури і характеру навколишнього середовища.
- Може бути від коричневого або сірувато-зеленого до яскраво-смарагдово-зеленого.
- У деяких екземплярів на спині є маленькі білі плями неправильної форми.
Дані на основі TulaZoo
Поділитися новиною